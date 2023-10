Zastupnici o opozivu Grlića Radmana. SDP: 'Kako mom ćaći nije dopala firma kao njemu?'

Saborska oporba ustrajala je u srijedu na političkoj odgovornosti ministra Gordana Grlića Radmana, jer u imovinsku karticu nije upisao 2,1 milijun eura dobiti od dividende, a vladajući HDZ joj je poručio da bi glasovati za njegovu smjenu, značilo glasovati protiv prozapadne politike Hrvatske.

Glasovati za smjenu šefa diplomacije značilo bi glasovati protiv prozapadne politike Hrvatske, zato odbacujemo ovakve političke napade, uzvratio je Davor Ivo Stier (HDZ) na oporbene 'napade' na Grlića Radmana.

Vas su izabrali da branite neobranjivo, žao mi da ste na to pristali, uzvratio mu je Marin Miletić iz Mosta koji je inicirao ministrovu smjenu. Nudimo gentelmanski prijedlog, neka Grlić Radman ostane ministar, mi ćemo zahtjev povući, a neka on neprijavljeni iznos uplati u fond za pomoć slavonskim seljacima stradalim od svinjske kuge, predložio je Nino Raspudić (Most).

Ministra i Vladu nisu štedjeli ni drugi oporbeni zastupnici.

"Radman će ostati upamćen po dvije stvari, kad je čitao poeziju i govorio o dobroj duši šefa ruske diplomacije Lavrova, te kad je zaboravio u imovinsku karticu upisati 2,1 milijun eura, što je iznos koji 99,9 posto Hrvata nikad neće vidjeti", rekao je Marijan Pavliček (HS).

Socijaldemokrat Domagoj Hajduković smatra pak da je rasprava o smjeni Grlića Radmana rasprava o Andreju Plenkoviću i onome što je sve spreman tolerirati u svojoj Vladi.

"Nitko nije pitao Grlića Radmana kako je njegov otac došao u posjed firme. Kako mom ćaći nije dopala pa je zadnjih 15 godina života na zavodu za zapošljavanje”, rekao je Daniel Spajić (DP).

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je da je Grlić Radman izostavio dva milijuna eura nakon što je dobio jasnu uputu kako je treba ispuniti. "Ili je glup, ili je to učinio namjerno", kazao je Grbin.

Uzvratio mu je Damir Habijan (HDZ) koji je kao i ostali HDZ-ovci branio ministra. "odakle baš vi, uzeli ste protuzakonito naknadu za odvojeni život i nikad niste rekli gdje je novac završio", rekao je Habijan.

Željko Reiner (HDZ) upitao je je li bilo koji pojedinac oštećen postupkom Grlića Radmana, te jesu li oštećeni država ili njen proračun, kako što je oštećen Grbinom.

U žestokoj, dinamičnoj raspravi zastupnici su si izrekli seriju uvreda, replika, pa je predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio brojne opomene.

Pitanje političke odgovornosti pokrenula oporba, 37 zastupnika, na inicijativu Mosta

Grlić Radman nije u svoju imovinsku karticu upisao dobit od dividende u iznosu od 2,1 milijuna eura. Radi se o zaradi koju je ostvario na ime suvlasničkog udjela u tvrtki Agroproteinka. Ta se priča otvorila usred krize s afričkom svinjskom kugom, jer ta tvrtka jedina u državi zbrinjava uginule, odnosno eutanazirane životinje.

Drugi je to put u nešto više od godine dana da se propituje povjerenje ministru vanjskih poslova. U srpnju prošle godine oporba ga je prozvala da nije ispunio ni jedan vanjskopolitički cilj Hrvatske.GORDAN GR