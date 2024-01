Kako na dijalizu kad to može trajati i do pet sati, a dopušteno parkiranje im je najviše tri sata

Pacijenti koji u zagrebačkome KBC-u Sestre milosrdnice idu na dijalizu odnedavno kraj bolnice mogu parkirati do tri sata iako im dijaliza traje i do pet sati. Po tome ispada da bi usred dijalize trebali ustati i otići tražiti novo parkirališno mjesto. Naime, na parkiralištu kraj bolnice sad je postavljen prometni znak na kojem stoji da je parkiranje na tome mjestu dozvoljeno pacijentima KBC-a SM s invalidskom dozvolom, s napomenom da mogu biti parkirana do maksimalno tri sata.