'Kako očekivati prosperitet i izvrsnost kad premijer kaže da obrazovanje ministra nije bitno'

Prva ovotjedna sjednica Sabora, koja je zbog rasprave o prijedlogu proračuna za 2024. krenula dan ranije, počela je tradicionalno iznošenjem slobodnih stajališta.

- Vidim Hrvatsku koja će u fokusu svih svojih politika imati obitelj, koja će imati snažne pronatalitetne politike i koju mladi neće željeti napustiti. Neki drugi su majčinstvo i očinstvo sveli na brojeve, roditelj 1 i 2, promiču rodnu ideologiju, neki se zalažu da država sufinancira promjenu spola, bolesna rodna ideologija. Vidim Hrvatsku koja će biti sigurna, u kojoj žene mogu nositi što žele, u kojoj će policija štititi granicu od ilegalnih migranata i po potrebi im pomagati vojska. Vidim Hrvatsku kao članicu EU, ali ne pod bilo kojim uvjetima. Vidim Hrvatsku u kojoj će poljoprivrednici proizvoditi zdravu hranu, koja će biti u rukama građana, a ne tajkuna - istaknuo je, među ostalim, Mostov Marin Miletić kao uvertiru u superizbornu godinu koja nas čeka.

'Podrška seljacima koji izlaze na prosvjed'

Šef Suverenista Marijan Pavliček osvrnuo se na ministricu poljoprivrede Mariju Vučković, za koju nisu prošlog tjedna imali dovoljno ruku da ju smijene zbog afričke svinjske kuge.

- Još prošli tjedan su rekli da se afrička svinjska kuga smiruje i da će doći do popuštanja mjera, odnosno da će se nakon 26. studenog ponovno moći klati na obiteljskim gospodarstvima i trgovati svinjskim mesom. No, prije dva dana ponovno je izbila na jednoj farmi nedaleko Vinkovaca i ubijeno je više od 100 bravaca i to na farmi treće kategorije. I sada je vrlo upitno hoće li doći do ublažavanja mjera i postavlja se pitanje tko je u cijeloj ovoj priči odgovoran. Da su vlasnici farme mogli svinje zaklati jer su do prije dva dana bile zdrave, ne bi imali ovu enormnu štetu - kazao je odgovornost prebacivši na Ministarstvo.

- Uredba EU ne poznaje kategorizaciju kao Ministarstvo poljoprivrede. Zakazalo se u prvim tjednima i danas imamo ovo što imamo. Bio sam s Hrvatima u Vojvodini, kažu da nakon dva tjedna mogu držati ponovno svinje, kod nas godinu dana. Zbog čega? Da bi se pogodovalo mesnoj industriji, uvozničkom lobiju, a na štetu slavonskog seljaka. Pojavila se i ptičja gripa ovih dana i ovim putem dajem potporu slavonskim i baranjskim seljacima, koji će sutra izaći na prosvjed, ali i dalmatinskim poljoprivrednicima koji će u četvrtak izaći na ceste kako bi se izborili za veća prava - dodao je.

'Vidi se da se radi o izbornom proračunu'

SDP-ov Branko Grčić govorio je o proračunu.

- Ovaj proračun će vjerojatno doživjeti najmanje dva rebalansa. Imamo enorman rast rashoda za plaće i mirovine, deficit centralnog proračuna daleko je iznad mastriških kriterija. U vremenu iza nas gubitnici su bili radnici i umirovljenici, a sada kada dolaze izbori vidi se kompletna promjena. Da nisu izbori, ja bih ovo apsolutno pozdravio, no bojim se da je ovo sada samo kako bi imalo učinak na rezultate izbora. Osim toga, ovaj proračun nosi i određene rizike, predviđa se da će lokalna država svojim suficitom pokriti deficit centralne države, no kako kad se ukida prirez i kad se očekuje da ne poveća porez na dohodak? Trošak kamata na javni dug raste ozbiljno, u ovoj godini već 18,5 posto, a rastu i pritisci iz EU, EK se oglasila i bila dosta kritična. I značajno padaju sredstva koja će biti upotrijebljena iz EU fondova - naveo je.

'Vlada nije provela ključne reforme'

Jelena Miloš u ime Kluba Možemo kritizirala je Vladu jer nije provela nužne reforme.

- Od stanovanja, preko obrazovanja, zdravstva i politike zapošljavanja. To su reforme koje se godinama čekaju. Godinama se Hrvatska nalazi u ozbiljnoj stambenoj krizi, a Vlada se još uvijek nije bavila time, kao niti problemom urušavanja javnog zdravstva. Znamo da zbog niskih plaća dolazi i do iseljavanja, a godinama se gurala pod tepih tema migracija sve dok nije eksplodirala, no ni danas nemamo reguliran rad stranaca. Vjerujem da razlog tome nije samo u nedostatku znanju nego i hrabrosti. U Zagrebu smo pokazali da imamo hrabrosti za političke promjene, provodimo velike i nimalo lake reforme, prvi smo krenuli u borbu s eksplozijom cijena stanovanja, krećemo u gradnju javnih stanova, po prvi put ćemo upisati svu djecu u vriće, izmijenili smo i mjeru roditelj odgojitelj. Nitko se nije usudio restrukturirati javno poduzeće, kao što smo mi Zagrebački holding. To su teme bitne za građane - poručila je.

'Kad premijer izjavi da ministrov stupanj obrazovanja nije važan za poziciju, moramo se zapitati kakve on to vrijednosti promovira u našem društvu'

Marijana Puljak je u ime Kluba Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom izrazila duboku zabrinutost za stanje obrazovnog sustava.

- Kad premijer izjavi da ministrov stupanj obrazovanja nije važan za poziciju, moramo se zapitati kakve on to vrijednosti promovira u našem društvu. Kako možemo očekivati prosperitet u zemlji gdje je plagijat doktorata postao norma, gdje akademska poštenost nije cijenjena niti očekivana? Kako možemo težiti izvrsnosti kad se intelektualni rad i trud ne cijeni nego se čak i nagrađuje kada se otkriju nepravilnosti? Moramo se zapitati kakvu poruku šaljemo mladima kad se tolerira plagiranje i umanjujemo važnost obrazovanja, odnosno kad to radi vladajuća stranka. Sada je vrijeme da djelujemo. Moramo iznova izgraditi obrazovni sustav koji će biti temelj društvenog i gospodarskog rasta. Takvo društvo ne može izgraditi stranka na vlasti, ponovno se pokazuje da je za budućnost Hrvatske zaista važno - ili HDZ ili Hrvatska - naglasila je.