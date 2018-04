Kako odabrati dizajnerske mirise i uštedjeti 75%

Traženje parfema treba biti lov na mirisne note kojih se nećemo zasititi, koje će nam, iako ih možda ne poznajemo, predstavljati nešto poznato i utješno. I vi se mučite s odlascima u parfumerije? Imamo nekoliko savjeta koji bi vas mogli riješiti tih briga - i usput ćete uštedjeti.

Kako pronaći onaj pravi parfem?



Jedno od glavnih pravila je da poslušate što vam kaže prvi dojam. Shvatite ozbiljno svaku prvu misao koja vam naiđe prilikom prvog susreta s nekim parfemom, za vrijeme čitanja recenzija online ili proučavanja opisa željenih parfema. Te prve pomisli ne moraju biti i odlučujuće, ali će vam često biti dobra vodilja na putu do pronalaska svoje parfemske srodne duše.

Proučite mirisne obitelji

Imate li omiljenu parfemsku grupu? Ako se i oko toga dvoumite, donosimo vam kratak opis onih osnovnih kako bi vam pomogli da se pronađete u jednoj ili više njih.



Cvjetni / slatki mirisi imaju miris poput svježeg cvijeća, a često se koriste ruža, lavanda, karanfil i cvijet naranče. Citrus / voćni mirisi imaju miris poput voća, osobito agruma. Uobičajene note su agrumi poput naranče i grejpa, ali i drugih voća poput marelice, jabuke ili breskve. Ovi mirisi su vrlo osvježavajući.



Orijentalni / začinjeni parfemi su vrlo složeni i mnogi od njih sadrže tonove začina poput cimeta i vanilije. Osim toga, drveni / chypre parfemi sadrže note kao što su bergamot, hrast, mahovinu i pačuli.



Trikovi iz parfemske industrije



Nanesite parfem na određene dijelove svoga tijela, na zapešće, vrat, dekolte, iza koljena ili na gležnjeve. Parfem će se tako bolje pomiješati s prirodnim uljima na vašoj koži. Postoji li kemija između vas i vašeg parfema, saznat ćete uskoro. Još jedan korisni trik je nanošenje kreme za tijelo bez mirisa prije nanošenja samog parfema.



Još malo zanimljivosti za kraj



Jeste li znali da je naš osjećaj mirisa usko povezan s našim uspomenama? Razmislite o mirisu koji vam je poznat i on bi vam mogao vratiti nekoliko uspomena koje su isprepletene s tim notama. Miris cvijeća na toplom. sunčanom proljetnom danu. Miris svježine dok ste hodali u školu nakon kiše. Parfem koji je nosila vaša majka. Odvojite trenutak da razmislite o nekim od svojih omiljenih mirisa i razmislite o tome kakve emocije ti parfemi izazivaju kod vas.



Sretno u lovu!

