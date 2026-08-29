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ODLAZAK IZ VUKOVARA

Kako otići s Thompsonova koncerta? Policija objavila: Ovo su svi glavni prometni pravci

Piše 24sata,
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Kako otići s Thompsonova koncerta? Policija objavila: Ovo su svi glavni prometni pravci
Vukovar: Mnogobrojni obožavatelji Thomsona su krenuli pristizat u posljepodnevnim satima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Nesmetano i bez ograničenja prometovat će se i državnim cestama D57 i D519, kao i prilaznim pravcima gradu Vukovaru.

Vukovarska policija u subotu popodne ponovno je podsjetila vozače na sve glavne dolazne i odlazne pravce prema Vukovaru, ali i iz Vukovara gdje u 20 sati počinje Thompsonov koncert, a zbog ogromnog broja ljudi uveli su posenbu regulaciju.


Dolazni/odlazni pravci - državne ceste

Glavni dolazni pravac - državna cesta D55 - Županja - Vinkovci - Nuštar - Vukovar (Vinkovačka ulica - Kudeljarska ulica - ulica Dvanaest redarstvenika) - prometovat će nesmetano i bez ograničenja.

Državna cesta D2 - Osijek - Klisa - Trpinjska cesta - Kudeljarska ulica - ulica Dvanaest redarstvenika - prometovat će nesmetano i bez ograničenja.

Nesmetano i bez ograničenja prometovat će se i državnim cestama D57 i D519, kao i prilaznim pravcima gradu Vukovaru.
 

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