Kako posuditi novac putem interneta u roku jednog dana?

Protekli tjedni pokazali su nam koliko nam je važan naš društveni život i naš stil života. Spoznali smo kako je ogromna većina nas uistinu vrlo disciplinirana u pridržavanju naputaka i savjeta, ali i koliko internet ima velik značaj u našem životu. Zahvaljujući novim tehnologijama i internetu, možemo raditi od kuće, obrazovati djecu, kupovati namirnice, ali i posuditi nekoliko tisuća kuna.

Mnogo smo spoznali o sebi i drugima proteklih tjedana, zar ne? Neki su spoznali koliko se (ne) mogu osloniti na prijatelje i posudbu novca kad je to najpotrebnije. No, poznato je ono: „Kad ti netko zatvori vrata, ti pronađi prozor“. Upravo online pozajmice od 500 do 20 000 kuna tvrtke Cash-Expert za mnoge su bile jedan sasvim nov, koristan i važan prozor kojeg su otvorili.

Online pozajmica - prijatelj u nevolji

Novac sigurno nije najvažniji u životu – ali je temelj normalnog života. Možda ste se i sami našli u nezavidnoj financijskoj situaciji te pomoć pokušali pronaći kod prijatelja i rodbine. U vlastitoj zabrinutosti za svoju i budućnost svojih obitelji, ti bliski ljudi su vas možda i odbili. Nije jednostavno prolaziti kroz sve to, no pokušajte ih razumjeti. U nesigurnim vremenima, ljudi se teže odriču svog novca i posuđuju ga.

Primjer iz života: Kao zaposlena žena, ali i samohrana majka, našla sam se u vrlo nezgodnoj situaciji. Bilo je to razdoblje između moje dvije plaće, početkom ovog ožujka. Ni od koga bliskog nisam uspjela posuditi 1 000 kuna, a samo sam i ja htjela kupiti nešto više namirnica za svoju obitelj.

Sestra mi je usmjerila pažnju na vašu mobilnu aplikaciju (tvrtke Cash-Expert) . Od zahtjeva do konkretnog novca prošao je stvarno samo jedan radni dan! Ne znam kad sam se više u životu radovala nego kad sam u toj situaciji vidjela tih tisuću kuna na mom tekućem računu. Ovo vam pišem jer ste za mene bili prijatelj u nevolji. Hvala vam!

(Helena N., 42 godine, administratorica iz Zagreba) Objava uz dopuštenje i zaštitu identiteta.

Velike prednosti malih zajmova

Ovaj oblik mikrokredita koriste već više od jednog desetljeća milijuni korisnika u Europi, a popularnost u Hrvatskoj mu ubrzano raste zadnjih nekoliko godina.

Neke od ključnih prednosti ovog načina poslovanja su:

ne treba vam jamac

ne treba vam zalog pokretnine, nekretnine ili depozit

brzina rješavanja online podnesenog zahtjeva

minimalna količina dokumentacije koju treba fotografirati i priložiti

vrijeme predaje zahtjeva birate sami; možete ga predati putem mobilne aplikacije ili interneta od 0 – 24 h svaki dan, 7 dana u tjednu

ne morate objašnjavati svoje razloge posudbe novca

jasan izračun pristojbe i plan povrata novca

Želite li i sami koristiti online pozajmicu, važno je da ste stariji od 18 godina, da imate redovita primanja i vlastiti tekući račun koji nije blokiran niti zaštićen.

Doznajte kako se prijaviti i pridružite se zadovoljnim korisnicima online pozajmica tvrtke Cash-Expert.

