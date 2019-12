Kako provesti blagdane bez stresa

Došlo je vrijeme koje mnogi nazivaju najljepšim vremenom u godini. Gradovi se polako ukrašavaju, a na nekim radijskim postajama već su se počele vrtjeti poznate božićne pjesme. Ipak, mnogi blagdansko vrijeme provode u užurbanosti i stresu. Često u želji da učinimo Božić najljepšim blagdanom, da dekoriramo dom ili kupimo najbolje darove zaboravimo uživati u svim čarima koje to vrijeme donosi. Ako si svake godine obećavate „iduće ću godine drukčije“, onda je vrijeme da napokon tako i bude. Donosimo vam nekoliko jednostavnih savjeta koji vam mogu pomoći da Božić dočekate u miru i tišini, bez stresa i nervoze.

Bez gužvi na Advent u Zagrebu

Počinje Advent u Zagrebu, a glavobolju zadaje i sama pomisao na rijeku ljudi i gužve na svakom koraku. No, ukrašena metropola može biti jednako čarobna i u kasnijim poslijepodnevnim satima, posebice radnim danom, kada nema toliko turista i obitelji s djecom. Tada možete posjetiti više lokacija koje inače ne biste mogli, klizati se ili fotografirati na najboljem fotomjestu u gradu.

Uživanje u jednostavnosti

Velike blagdanske pripreme ove godine zamijenite jednostavnošću. Snizite očekivanja, uživajte u vremenu koje dolazi, uštedite vrijeme i umjesto, primjerice, gomile kolača i jela, pripremite nešto jednostavno što ne zahtijeva velike pripreme. Ne morate okititi baš cijeli dom kako bi sjajio više od susjedova. Jedno božićno drvce dovoljno je da uveseli one najmlađe, ali i najstarije.

Putovanje za drukčiji doživljaj

Ove godine blagdane proslavite na drukčiji način, a putovanje je uvijek izbor koji može donijeti posve nova iskustva i sjećanja. Uz malo planiranja, dovoljno je spakirati kovčege i prepustiti se užitku istraživanja novih gradova. Odaberite odredište u skladu s raspoloživim budžetom, ali i, ono najvažnije – društvo najdražih osoba.

Kupnja darova '1+1 gratis'

Ako ove godine želite darivati mnoge ljude, a ne znate što biste im poklonili, uštedite vrijeme i novac i odaberite one mogućnosti koje uz kupnju jednog proizvoda nude još jedan, i to besplatno. Ako, primjerice, tražite vrhunske gadgete za svoje najdraže, u Tele2 uz kupnju jednog od vrhunskih mobitela uz tarifu RASPALI i BEZBROJ GB možete odabrati još jedan atraktivan gadget po vlastitom izboru. Uz to što štedite vrijeme, prednost je i što odmah platite samo 1 kn, a ostatak plaćate u ratama.



