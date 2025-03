Kako se bivšem Šešeljevom trbuhozborcu 'dogodio narod'?

Te igre - policija se predala, vojska se predala - te dječje priče iz obojenih revolucija, zaboravite. Suviše je glupo i suviše infantilno da se time bavite. Ako imate neku poruku, dajte je. Super, skupit ćete više desetaka tisuća ljudi, mnogo ste jaki, recite nam sve što želite i da vidimo hoćete li razgovarati ili i dalje nećete, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Zbog njegove politike danas se u Beogradu održava veliki studentski prosvjed. Tisuće Beograđana od jučer su, do kasno u noć, ovacijama, vatrometom, zagrljajima, ali i u suzama, dočekivale studente koji su pješačeći, trčeći štafetni maraton ili biciklirajući iz svih krajeva zemlje pristizali u prijestolnicu. Ukupan broj okupljenih iz svih dijelova Srbije i onih iz Beograda procjenjuje se na oko 40.000 ljudi.

Naime, u Srbiji su u tijeku masovni prosvjedi potaknuti tragičnim događajem u Novom Sadu, gdje je 1. studenog 2024., u padu nadstrešnice na nedavno renoviranom željezničkom kolodvoru, poginulo 15 ljudi, uglavnom mladih, dok je dvoje teško ozlijeđeno s trajnim posljedicama. Ovi prosvjedi, predvođeni studentima, proširili su se na više od 50 fakulteta i rektorata u svim glavnim sveučilišnim centrima Srbije, uključujući Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac. Studenti zahtijevaju učinkovitu istragu nesreće, objavljivanje kompletne dokumentacije vezane za rekonstrukciju željezničke stanice u Novom Sadu te sankcioniranje odgovornih za fizičke napade na studente tijekom ranijih prosvjeda.

Prosvjedima su se pridružili i srednjoškolci, poljoprivrednici, glumci beogradskih kazališta, aktivisti nevladinog sektora te brojni građani, izražavajući nezadovoljstvo zbog korupcije, nemara i nepotizma u vladi. Jedan od najvećih prosvjeda održan je na Trgu Slavija u Beogradu, gdje se, prema procjenama Arhiva javnih skupova, okupilo oko 100.000 ljudi, što ga čini jednim od najvećih prosvjeda u povijesti Srbije. Današnji će, prema najavama, biti još masovniji.

Unatoč masovnosti prosvjeda, vlasti negiraju odgovornost, a provladini mediji optužuju sudionike skupa za pokušaj rušenja predsjednika Aleksandra Vučića. Kako bi smirio masu, Vučić je predstavio program subvencioniranja kupnje stanova za mlade, naglašavajući da on nije osmišljen kako bi se ugasile studentske blokade fakulteta. No, mladi su nakon ovih najava još masovnije izašli na ulice.

Uz to, protiv Vučićeve vlasti na ulice su izašli i nastavnici te radnici pošte. Nastavnici su odbili zaključiti ocjene na polugodištu dok im se ne ispune uvjeti. Tako su predstavnici reprezentativnih prosvjetnih sindikata u utorak imali sastanak s Vučićem kako bi ih primirio i vratio na posao, ali su ga oni odbili.

Kad je vidio da ne uspijeva smiriti situaciju, Vučić je posegnuo za svojim uobičajenim metodama - skretanjem pažnje na Hrvatsku i Kosovo. Predsjednica Skupštine, bivša premijerka Ana Brnabić, napala je Hrvatsku tvrdeći da je njezin strateški interes smjena Vučića. Uz to, brojnim hrvatskim novinarima zabranjen je ulazak u Srbiju pod izgovorom da su prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

Foto: Tanja Dimitrijević

Kad ni to nije pomoglo, Vučić je optužio studente da žele destabilizirati Srbiju i da promiču strane interese. No, studenti su ga potpuno ignorirali, ne tražeći ništa od njega osobno, već zahtijevajući da institucije obavljaju svoj posao. "Tko je tebe što pitao?" uzvikivali su studenti kada je Vučić, mimo svojih ustavnih ovlasti, govorio o potencijalnim rješenjima za smirivanje studentskog bunta.

Kako bi ih diskreditirao, Vučić je u početku tvrdio da je riječ o "šačici studenata" sklonih oporbi, no ta "šačica" ubrzo se pretvorila u preko 100.000 ljudi na ulicama Beograda. Provladini mediji pokušavali su prosvjede prikazati kao strane urote, optužujući čak i hrvatsku tajnu službu, no masa ljudi nastavila je rasti.

Vučićeva vlast pokušala je izazvati sukobe među studentima ubacivanjem provokatora poznatih kao batinaši, koji su dolazili na studentske blokade i pokušavali unijeti razdor. No, zahvaljujući društvenim mrežama, studenti su brzo otkrivali tko su ti ljudi. Neki su se čak automobilima zalijetali u prosvjednike, no svi su na kraju morali bježati.

U jednom trenutku čak 60 fakulteta diljem Srbije blokiralo je rad, a studenti su dobili podršku dekana, rektora i sveučilišnih profesora. Iako je Vučić tvrdio da studenti neće ništa postići silom, najavio je rekonstrukciju vlade, 20% više ulaganja u obrazovanje te procesuiranje onih koji su napadali prosvjednike.

Pokušao je organizirati svoje "studente" ispred predsjedničke palače, no brzo se otkrilo da su to samo režimski simpatizeri. Pravi studenti, ne obazirući se na njega, nastavili su sa svojim zahtjevima.

Blokirali su državnu televiziju RTS jer nije objektivno izvještavala te jer ih je jedna voditeljica nazvala "ruljom". Vrata televizije blokirali su na 22 sata, kao i pokrajinske televizije u Novom Sadu i Kragujevcu. Provladini tabloidi nastavili su diskreditirati studente lažima, no bez uspjeha.

Vučić tvrdi da su zahtjevi studenata ispunjeni, iako nije učinio ništa. Vlada je dala ostavku, no Parlament je nije potvrdio, pa je situacija i dalje neizvjesna. Studenti, uz parolu "pumpaj", nastavljaju borbu, tvrdeći da će kraj doći kada oni to odluče. Njihova organizacija na plenumima spriječila je diskreditaciju pojedinaca.

Foto: Djordje Kojadinovic

Vučić je na vlasti od 2012., a zapad ga je tolerirao zbog stabilnosti. No, sada je došao do kraja. Sve više zemalja tvrdi da je Srbija postala autokratska država, ali najvažnije je da su to uvidjeli i studenti. Oni poručuju da su probudili Srbiju i da je više neće pustiti da zaspe.

Vučić je svjestan da mu je kraj blizu, a ostaje pitanje samo kako će se sve završiti.