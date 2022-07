Kako se cijepiti protiv korone u doba godišnjih: Ovo su lokacije i radna vremena u Zagrebu

Korona virus i dalje kola Hrvatskom i svakim danom sve je više zaraženih, no nakon dvije godine pandemije kliničke slike oboljelih blaže su nego u prethodnim valovima. Iako se čini da je i korona "na godišnjem" zbog manje objava o razvoju virusa, na godišnjem su djelatnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao i ostali zaposlenici u zdravstvu, pa su se reducirala i mjesta za testiranje i cijepljenje. Oni koji nemaju sreće da ih virus ovo ljeto zaobiđe testirati se mogu u Zagrebu na takozvanom drive-in PCR testu Nastavnog zavoda "Dr. Andrija Štampar", na Mirogojskoj cesti, i to u svim danima u tjednu osim nedjelje od 8 do 11 sati.