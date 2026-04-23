Kako se Krajač pravi grbav: Put tajnika HOO-a od MORH-a do afera u sportu za koje nije znao

Glavnu ulogu u burnoj TV emisiji "Otvoreno" u srijedu navečer igrao je Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Gospodin Krajač je hladnokrvno glumio Engleza - nije on odavde, ništa nije znao, čuo, vidio, učinio... U hrvatskom sportu sve je čisto, sve afere su plod urote, a više će možda otkriti Uskok.

Stanje fakata je jasno. Isparili su milijuni eura - u skijaškom savezu oko 30 milijuna, u judo savezu nepoznat manji iznos, u šahovskom oko 190.000. Zamračena je i Titova šahovska garnitura. Mulja se i u ronilačkom savezu. U odbojci je isparilo više od 112.000 eura. Nepravilnosti su prijavljene u još desetak sportskih saveza i tko zna što će još sve isplivati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hrvatski olimpijski odbor nacionalnim sportskim savezima iz godine u godinu dostavlja sve više novca. Prema najnovijim podacima, ukupni proračun HOO-a za 2026. godinu iznosi rekordnih 64,5 milijuna eura.

"U Hrvatskom skijaškom savezu učinjena je šteta od 30 milijuna eura, koja je nastala plaćanjem fiktivnih usluga, koje nikad nisu učinjene", kazao je Ivan Pandžić, novinar 24sata, jedna od institucija koje doista rade svoj posao.

Zasad pronevjera nema u piciginu, dizanju utega i sličnim sportovima, među kojima je do jučer nevini Hrvatski judo savez izazvao prilično mnogo zaprepaštenja. Između ostalog, taj je savez platio sedmodnevno ljetovanje u Poreču za Zvonimira Krajača, sina gospodina Krajača. On je prvo tvrdio da je njegov sin račun od gotovo 2000 eura u hotelu Parentium platio vlastitom karticom, ali je taj račun naknadno storniran. Poslije je priznao da je troškove ljetovanja i dodatnih računa za piće podmirila agencija Concorda. Ta agencija ima ugovor s judo savezom te mu ispostavlja skupne račune za "troškove organizacije". U biti, riječ je o sustavu unutar sustava, državi unutar države. "Kontrole novca nema", kazao je Pandžić. Na tvrdnju da se i on nalazi na popisu Vedrana Pavleka, koji je gotovinu isplaćivao mnogima, Krajač se pobunio, ali Pandžić je reagirao rezolutno: "Ja ću za objavu istine kazneno odgovarati ako treba, a gospodin Krajač jer je na popisu...".

Foto: screenshot

Siniša Krajač tijekom emisije iznio je nekoliko klasičnih obrana. Prema prvoj, riječ je o podloj oporbi koja ruje i rovari kako bi ga srušila i postavila nekog na njegovo mjesto. Zlikovci, ništa im nije sveto. Prema drugoj tezi njegove obrane, to je i napad na Domovinski rat - što je nečuveno. On je bio u Alfama, pa je ovo doživio i na taj način, on ne želi komentirati istražne radnje koje su u tijeku, on je "oblaćen": "Sad odjednom sam oblaćen kroz medije, kao kriminalac, gospodin Pandžić je plaćen za svoje tekstove, zna se od koga", kazao je. pa nastavio kako je "hrvatski sport čist, a sportaši su najbolji ambasadori naše zemlje". I tako dalje i tomu slično.

"Mi smo sportski giganti, mi smo ambasadori, mi smo krvarili za ovu zemlju, ali, molim vas - nemojte nas pitati gdje su pare", tako bi se dao sažeti njegov pledoaje.

Krajač je u HOO stigao 2001. godine iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske, točnije iz Odjela za sport Glavnog stožera oružanih snaga RH. Prethodno je u MORH-u bio zaposlen kao voditelj Odjela za provjere i načelnik analitike u Sigurnosno-informativnoj službi. Dakle, i kao bivši obavještajac morao bi imati snažne radare za kontrolu bezakonja.

U dva desetljeća rada u HOO-u obavljao je mnoge važne dužnosti, bio je vršitelj dužnosti direktora Ureda nacionalnih sportskih saveza i voditelj Ureda za razvojne programe u dva mandata, a na aktualnu poziciju došao je s mjesta pomoćnika glavnog tajnika za programe lokalnog sporta. "Sudionik je Domovinskog rata", piše u biografiji, "i jedan od utemeljitelja dragovoljačke studentske postrojbe MIG, koja je kasnije priključena sastavu Specijalne policije Alfa. Kao pričuvni i djelatni specijalac, pripadnik Alfi od 1991. do 1993., prošao je brojna hrvatska ratišta…"

Unatoč respektabilnoj biografiji, gospodin Krajač ipak ne zna kamo je isparilo 30 milijuna eura. "Nemojte pitati mene. Naše kontrole su obavljene. Izvidi su u tijeku. Mi ne možemo znati niti odgovarati za račune koje nam dostave drugi savezi, oni imaju svoja računovodstva. Mi imamo fantastičnu suradnju i sva su sredstva iskontrolirana, nemoguće je da se na taj način troši novac", kazao je.

Krajačeva logika je fascinantna: HOO provjerava račune koje mu savezi dostave, ali nije nadležan ako su ti računi lažni. Dakle, ako mu dostavite račun za "savjetovanje o aerodinamici pahulja" u iznosu od nekoliko milijuna eura, a vaše računovodstvo kaže da je to u redu, Krajač udara pečat. Čisto k'o suza, sportski i domoljubno.

U ovakvim raspravama sport se zapravo koristi kao emocionalni štit. Svaki put kad se spomene nenamjensko trošenje u judo savezu (ljetovanja, auti, sitnice koje život znače), Krajač nas podsjeti na "svetinju". Propitkivanje financija trebalo bi biti ravno izdaji domovine. Ako pitaš zašto je odbojkaški savez plaćao 30 posto provizije za sponzorstvo koje je došlo izravno od Hrvatske pošte, ti zapravo mrziš sve što je hrvatsko i želiš srušiti naše reprezentativne uspjehe.

U "Otvorenom" je sudjelovao i Viktor Šimunić, gradonačelnik Oroslavja, koji je - nečuveno - tražio pristup informacijama. Čovjek bi pomislio da su podaci o trošenju javnog novca u zemlji koja se kune u pravnu državu dostupni na jedan klik. No gradonačelnik, zagorski Don Quijote, otkrio je žalosnu istinu: u HOO-u organiziraju sastanke na kojima je glavna tema kako tom zabadalu ne dati podatke. Šimunićeva ideja da se 2025. objave svi računi zvuči kao znanstvena fantastika za sustav koji još živi u formulama tipa "donio mi je Ante račun, potpisao sam ga u birtiji, sve je po zakonu".

Gradonačelnik Oroslavja, Viktor Šimunić, zatražio je račune od HOO-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Nastup gospodina Krajača prokazuje dubinsku strukturu sustava koji je načet ovim aferama. U pozadini se nazire arhipelag vrijednosti koji je sve ovo omogućio. Nacija obožava sportske trijumfe jer potvrđuju njenu važnost u međunarodnoj areni; sport je pod kontrolom HDZ-a, koji se poziva na domoljublje i Domovinski rat, kao trajni vaučer, s kojim se može kupiti i zaštititi sve. Nitko ništa ne propituje. Ivan Pandžić u emisiji je predložio i sustav kontrole trošenja novca u sportu: objava javnih natječaja za programe i prikaz svih potrošenih stavki na internetu. Tako bi svi znali tko što dobiva i kako tko troši, no možemo se kladiti da će “mehanizam za kontrolu mehanizma trošenja novca u sportu”, koji najavljuje premijer, biti svjetlosne godine daleko od ovoga, lako dostupnog modela koji bi muljaže sveo na minimum.