'Kako smo pobogu došli do toga da političari razvlače žene koje su zatrudnjele silovanjem?'

Miroslav Škoro nam poručuje da ako silovana žena zatrudni, mora se o pobačaju dogovoriti s obitelji. Njegova izjava izazvala je lavinu negativnih reakcija...

<p> Ako žena zatrudni nakon silovanja onda se mora dogovoriti sa obitelji što će učiniti, rekao je jučer Škoro u sučeljavanju s Jandrokovićem.</p><p>Njegova izjava izazvala je lavinu reakcija.</p><p>- Miroslav Škoro nam poručuje da ako silovana žena zatrudni, mora se o pobačaju dogovoriti s obitelji. S obzirom da je mentalno zapeo u srednjem vijeku, moram postaviti pitanje s čijom obitelji se mora dogovoriti? Ne valjda s obitelji silovatelja? Dosta mržnje prema ženama! - rekla je Katarina Peović.</p><p>- Kako smo, pobogu, došli do toga da političari u kampanji razvlače žene koje su zatrudnjele silovanjem - pita se Maja Sever na Twitteru.</p><p>Jedna od žešćih kritičarki je zamjenica gradonačelnika Osijeka Žana Gamoš. Ona je objavila fotografiju na kojoj Škori pokazuje srednji prst, a uz to mu je napisala i kratku poruku. </p><p>- Milo moje, evo damski odgovor na džentlmensko razmišljanje genijalaca koji imaju savjete što silovana žena treba napraviti. Pa se posavjetuj! -' poručila je Gamoš Škori. </p><p>Podsjetimo, u studiju Večernjeg lista jučer su se sučelili <strong>Miroslav Škoro i Gordan Jandroković,</strong> nositelji izbornih lista Domovinskog pokreta i HDZ-a u 2. izbornoj jedinici.</p><p>Među brojnim temama, nositelji lista svojih stranaka govorili su i o pobačaju. To je jedna od rijetkih tema oko koje su se složili.</p><p>- Nismo mi primitivna zajednica, ne zabrana, ali učiniti sve da se sačuva život - rekao je Škoro.</p><p>- Moje mišljenje i moj stav jest da život počinje začećem i da ga treba štititi. Apsolutne zabrane ne postoje gotovo nigdje, treba raditi na edukaciji, smanjiti pobačaj na najmanju mjeru - rekao je Jandroković.</p><p>Otvorena je i tema o mogućnosti da istospolni parovi udomljavaju djecu. Treba li se dopustiti gej parovima da udomljavaju djecu?</p><p>- Obitelj je ustavno definirana, protiv sam toga da istospolni parovi mogu usvajati djecu, to sam javno iskomunicirao i mogu ponoviti koliko god puta treba - dodao je Miroslav Škoro.</p><p> </p>