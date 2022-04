Kako su lomili Plenkija i druge tajne rekonstrukcije: Pupovčev izbor i nova ekipa HDZ-ovaca

Ključ rekonstrukcije Vlade je da se izaberu ljudi koji mogu dobiti izbore za dvije godine. To je poanta i cilj i, ako se to ne napravi, nije napravljeno ništa, sažeo je jedan visoki dužnosnik HDZ-a, a neki drugi koji se slažu s tim stavom dodali su: “Ali s imenima koja su zasad u igri, to će biti teško ostvarivo”.

Premijer i šef HDZ-a još prije mjesec dana odbijao je svaku pomisao na rekonstrukciju Vlade. Ali su ga i u stranci i koalicijski partneri uvjerili da je to više nego nužno ako želi gledati dugoročno. Gotovo mjesec dana trajalo je to “lomljenje” i uvjeravanje. Jer HDZ sam ima potporu birača koja je najviša od svih stranaka i kreće se oko 28 posto, ali uvijek je važan trend. A on ne izgleda dobro s ljudima koji su pod istragama ili koji su percipirani kao nesposobni. Na kraju, u Plenkovićevu vladu, koja se suočila s ozbiljnim krizama, uvukle su se apatija i letargija.

