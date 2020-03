Kako su pogriješili: HZJZ krivo preveo upozorenja za koronu

Na plakatima kojima se građani upozoravaju na održavanje higijene, postavljenima u ZET-ovim tramvajima i na drugim javnim mjestima zbog pojave koronavirusa, uočeno je više pogrešaka u dijelu napisanom na engleskom jeziku.

Plakat kojim se građanima preporučuje kako se zaštititi od koronavirusa sadržava pogreške koje su vjerojatno nastale u prevođenju s hrvatskoga jezika na engleski.

Dio u kojem se preporučuje izbjegavanje bliskog kontakta s "osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah" preveden je kao "avoid close contact with sick people who have fever, coughing and/or shortness of breath".

Gramatički točno bilo bi "avoid close contact with sick people who have a fever, cough and/or shortness of breath".

Izbjegavanje rukovanja napisano je kao "avoid handling", što znači rukovođenje ili baratanje, a točno bi bilo "avoid handshaking".

Stavka "provjetrite prostorije" na engleskom je napisana kao "kip the rooms ventilated", a ispravno je "keep the rooms ventilated".

Preporuka za izbjegavanje većih grupa ljudi prevedena je kao "avoid larger group of people", a točan izraz trebao bi biti "avoid large groups of people".

Plakat potpisuju Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Civilna zaštita MUP-a i Ministarstvo zdravstva.

Tema: KORONAVIRUS: Najnovije o virusu koji se širi svijetom