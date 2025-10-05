Kako su povezani Khuenov vritnjak, Linux i Beatlesi?

Na današnji dan, 5. listopada, povijest je ispisala neke od najzabavnijih i najvažnijih trenutaka – pogotovo za nas Hrvate!

Krenimo od pravog saborskog spektakla: davne 1885. pravaš Josip Gržanić odlučio je bana Khuena Héderváryja počastiti – vritnjakom! Da, dobro ste pročitali. Nakon što je ban naredio da se važni hrvatski povijesni dokumenti prenesu u Budimpeštu, Gržanić ga je na izlasku s govornice udario nogom u stražnjicu. Incident je odmah ušao u legendu pod nazivom "Khuenov vritnjak" i do danas nasmijava sve ljubitelje političkog folklora.

Na današnji dan 1950. godine, na poticaj Miroslava Krleže, osnovan je Leksikografski zavod FNRJ, danas poznat kao Zavod Miroslav Krleža, gdje su nastale naše najvažnije enciklopedije.

U ratnim godinama 90-ih, 5. listopada 1991. ostat će zapamćen po bitki za Nuštar i žestokim napadima na Dubrovnik, ali i po junačkoj obrani Karlovca, dok je predsjednik Tuđman pozivao narod na obranu Domovine.



Na svjetskoj sceni, 1962. Beatlesi su objavili svoj prvi singl "Love Me Do" i zauvijek promijenili glazbenu povijest. Prva verzija Linuxa ugledala je svjetlo dana 1991., a BBC je 1969. emitirao prvu epizodu legendarnog Monty Python's Flying Circusa.



Još malo rođendana: danas su rođeni Louis Lumiere, pionir filma, i francuski filozof Denis Diderot, dok Kate Winslet, Bob Geldof i Brian Johnson (AC/DC) slave svoje rođendane.

I za kraj, danas je i Svjetski dan pješaka te Međunarodni dan učitelja. Sretan praznik svim učiteljima i sretno svima koji danas odluče prošetati!