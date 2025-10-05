Obavijesti

News

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN

Kako su povezani Khuenov vritnjak, Linux i Beatlesi?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kako su povezani Khuenov vritnjak, Linux i Beatlesi?

Zavirite u povijest 5. listopada: od legendarnog saborskog vritnjaka do prvog singla Beatlesa i rođenja Linuxa!

Na današnji dan, 5. listopada, povijest je ispisala neke od najzabavnijih i najvažnijih trenutaka – pogotovo za nas Hrvate!

Krenimo od pravog saborskog spektakla: davne 1885. pravaš Josip Gržanić odlučio je bana Khuena Héderváryja počastiti – vritnjakom! Da, dobro ste pročitali. Nakon što je ban naredio da se važni hrvatski povijesni dokumenti prenesu u Budimpeštu, Gržanić ga je na izlasku s govornice udario nogom u stražnjicu. Incident je odmah ušao u legendu pod nazivom "Khuenov vritnjak" i do danas nasmijava sve ljubitelje političkog folklora.

Na današnji dan 1950. godine, na poticaj Miroslava Krleže, osnovan je Leksikografski zavod FNRJ, danas poznat kao Zavod Miroslav Krleža, gdje su nastale naše najvažnije enciklopedije.

U ratnim godinama 90-ih, 5. listopada 1991. ostat će zapamćen po bitki za Nuštar i žestokim napadima na Dubrovnik, ali i po junačkoj obrani Karlovca, dok je predsjednik Tuđman pozivao narod na obranu Domovine.

Na svjetskoj sceni, 1962. Beatlesi su objavili svoj prvi singl "Love Me Do" i zauvijek promijenili glazbenu povijest. Prva verzija Linuxa ugledala je svjetlo dana 1991., a BBC je 1969. emitirao prvu epizodu legendarnog Monty Python's Flying Circusa.

Još malo rođendana: danas su rođeni Louis Lumiere, pionir filma, i francuski filozof Denis Diderot, dok Kate Winslet, Bob Geldof i Brian Johnson (AC/DC) slave svoje rođendane.

I za kraj, danas je i Svjetski dan pješaka te Međunarodni dan učitelja. Sretan praznik svim učiteljima i sretno svima koji danas odluče prošetati!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gdje je tijelo ludog majora iz Bjelovara? Srbija: Vratite nam ga! Hrvatska: Nije više kod nas
VELIKI MISTERIJ

Gdje je tijelo ludog majora iz Bjelovara? Srbija: Vratite nam ga! Hrvatska: Nije više kod nas

NOVI EXPRESS Misterij oko tjelesnih ostataka zloglasnog oficira JNA koji je ubio 11 hrvatskih branitelja i samoga sebe u suludom činu
ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!
MUČAN SLUČAJ

ŠOK! Ovo je učiteljica koja je tjerala dječake da nose masku iz Vriska dok ih je silovala!

INDIANA, SAD Brittany Fortinberry (31) optužena je za 47 kaznenih djela seksualnog zlostavljanja dječaka koje je zavodila, silovala i drogirala. U jednom slučaju natjerala ih je da nose masku iz filma Vrisak tijekom grupnog seksa. Prijeti joj do 40 godina zatvora
Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'
VELIKA TUGA

Emotivna objava kćeri poginulih Maltežana: 'Sretna sam što sam imala tako predivne roditelje...'

"Izgubili smo četvero posebnih ljudi. Raj je dobio četiri nova anđela", opraštaju se obitelj i prijatelji od poginulih Maltežana...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025