Kako su spriječili katastrofu s koronom? Recept su im - maske!

Dok se Hrvati sad, nakon što je prošao val korone, polako navikavaju na dezinfekcijska sredstva i nošenje maski, u Japanu je to već godinama, čak i desetljećima, svakodnevica

<p>Bilo nam je drago poznavati te, u šali su se opraštale kolege od mene dan prije polaska na 10-dnevno putovanje u Japan krajem veljače ove godine. Razlog njihova 'optimizma' bila je, naravno, situacija s korona virusom. U tim trenucima glavna žarišta Covida-19 u svijetu bila su Kina, Južna Koreja, no taman se u to vrijeme pojavio i prvi zaraženi u Japanu. Europa je tek bilježila prve slučajeve, Italija je još službeno bila corona free, u Hrvatskoj je svaka dojava o pojavi prvog zaraženog bila - lažna uzbuna.</p><p>No prilika da se posjeti Zemlja izlazećeg sunca, kao pratnja 35 sadašnjih i bivših studenata te nastavnika <strong><a href="https://www.algebra.hr/visoko-uciliste/">Visokog učilišta Algebra</a></strong>, bila je preizazovna da se propusti. U itineraru studijskog putovanja, koje je bilo planirano još sredinom 2019. godine, kakva Algebra svake godine organizira za svoje studente, alumnije i nastavnike, bile su neke od najznačajnijih japanskih tehnoloških tvrtki, od <strong>NTT Docoma, preko Panasonica do Toyote.</strong> Tako da ni, tada još maglovita, saznanja o novom virusu koji se širio svijetom nisu utjecala na čvrstu odluku da se krene na put. Granice su, uostalom, službeno još bile širom otvorene.</p><p>Tri mjeseca kasnije, kada se situacija s koronom primirila, svi se dive načinu na koji je Japan 'ishendlao' epidemiju koja je u brojnim zemljama svijeta buknula do razine katastrofe. Ali, unatoč tome što je među prvima imao zaražene, unatoč činjenici da je čitav svijet danima pratio dramatično širenje virusa na kruzeru 'Diamond Princess' u luci Yokohame, Japan se iz svega izvukao s dobrim zdravstvenim ishodom. Recesija u koju ta zemlja tone je neka druga priča, koja ipak nije vezana isključivo uz koronu.</p><p>Čim kao gost stupite na japansko tlo, postanete svjesni da su higijena i obzir prema zdravlju ondje duboko ukorijenjeni. Ne odnosi se to samo na mogućnost da ljudi jedan drugog nečim zaraze, nego na sve što nekome može ugroziti sigurnost ili mu naškoditi. Vozač autobusa, na primjer, ne kreće dok mu svi putnici nisu vezali pojaseve. U svakoj instituciji koju smo posjetili obavezno bi nas dočekala bočica vode.</p><h2>U Hrvatskoj su trajale rasprave o maskama, a Japanci su ih jednostavno - nosili</h2><p>- Važno je za zdravlje da unosite mnogo tekućine. Molimo vas, čuvajte svoje zdravlje – rečenica je koju su gotovo svi naši domaćini izgovarali, pazeći da vodu iz tih bočica i popijemo.</p><p>S tako osviještenom brigom za zdravlje usklađeno je i ponašanje. Fascinantna je činjenica da na ulicama jednostavno ne postoje kante za otpad, primijetili smo ih jedino na stanicama vlakova. A opet, nema ni jednog odbačenog papirića, opuška, limenke...</p><p> </p><p> </p><p>- Ljudi svoje smeće nose kućama i tamo ga odlažu. Briga o čistoći okoliša je u našoj kulturi, tome se puno pridaje pažnje u školama i normalno je da ljudi čiste za sobom – rekla nam je naša turistička voditeljica.</p><p>Dok se Hrvati sad, nakon što polako prolazi val korone, polako navikavaju na dezinfekcijska sredstva na ulazima u trgovine, kafiće, na javna mjesta, u Japanu je to već godinama, čak i desetljećima, svakodnevica. U hotelu, kad smo se spuštali na objed, osoblje bi nas osobno odvelo do stalka s tekućinom za dezinfekciju pa nas onda otpratilo do stola.</p><p>Dok su stručnjaci iz zdravstvenih organizacija diljem svijeta, pa i u Hrvatskoj, zbunjivali ljude uputama kad treba ili ne treba nositi masku, u Japanu je sve bilo jasno. Maske se ondje normalno nose na radnim mjestima, u javnom prijevozu, na ulici, pogotovo u sezonama gripe, prehlade i alergija. Upravo u vrijeme kad se korona virus pojavio u Japanu u veljači, počinjala je sezona alergije na vrstu cedra, na što je osjetljiv velik broj ljudi. Stanovnici Tokija i okolice su već bili pripremljeni na nošenje maski, posebne odjeće i rukavica kako bi ublažili posljedice alergija. Tako da su, neovisno o koroni, već koristili fizičke mjere zaštite koju su se tek kasnije počele primjenjivati u Europi i ostatku svijeta.</p><p>Japanci su među prvima počeli primjenjivati mjere djelomičnog zatvaranja i zabrane nekih javnih okupljanja. U našem planu obilaska nalazila se i javna svečanost proslave rođendana japanskog cara Naruhita 23. veljače. Taj dan je u Japanu nacionalni praznik i jedna od rijetkih prigoda kada se otvaraju vrata Carske palače. Carska obitelj tada s balkona pozdravlja tisuće okupljenih građana koji mašu zastavama Japana i caru odaju počast.</p><p>No, nekoliko dana prije našeg dolaska, zbog korona virusa otkazana je javna proslava.</p><p>Čim smo stigli u Japan, polako smo čitali kako se situacija mijenja na drugom kraju svijeta. U Italiji se, u mjestu kraj Milana, odjednom pojavilo 14 oboljelih. Nikome nije bilo jasno kako. Nije trebalo dugo da i u Hrvatskoj dobijemo prvog službeno registriranog bolesnika. Nelagoda se polako širila.</p><h2>Dok su se zatvarale škole i muzeji, kafići, restorani i barovi su radili</h2><p>U Tokiju, pak, panike nije bilo. Čak ni nakon što im se iznenada javno obratio premijer <strong>Shinzo Abe</strong> i objavio pojačane sigurnosne mjere.</p><p>- Sinoć je naš premijer najavio zatvaranje škola i vrtića na mjesec dana u cijeloj zemlji, što nas je malo zateklo jer je većina potvrđenih slučajeva ipak daleko na sjeveru, na otoku Hokkaidu. Ali poštujemo naputke. Zato vas molim, na ulasku u autobus dezinficirajte ruke s tekućinom koja se tamo nalazi, a u obilasku nosite masku - rekla nam je srdačna turistička voditeljica koja je povela našu malu ekspediciju u obilazak Nagoye i Toyota Cityja.</p><p>Tako su Algebrini studenti bila posljednji posjetitelji u Toyotinoj tvornici automobila i muzeju prije zatvaranja.</p><p>No zatvaranje škola i muzeja u veljači nije značilo i obustavu ostalih djelatnosti. Dan nakon premijerove objave vidjelo se da su sami građani u još većoj mjeri počeli nositi maske i koristiti dezinfekciju. Putem razglasa i displayeva na stanicama javnog prijevoza i u vlakovima objavljivale su se poruke i napuci ministarstva zdravstva, i na japanskom i na engleskom jeziku.</p><p>Ali turističke četvrti Tokija tih dana i dalje su bile pune. Noćni život je bujao. Nije bilo socijalne distance ni zabrana.</p><p>Akihabara, neonsko središte svake vrste zabave u Tokiju, bila je preplavljena turistima koji su dolazili igrati videoigre, u šoping, u barove i restorane. Ulice i javni prijevoz bili su puni. Čuvena Shibuya, s najpoznatijim raskrižjem u Tokiju, i dalje je vibrirala od prometne gužve u poslijepodnevnoj špici.</p><p>Pandemija koja je uslijedila u ožujku i travnju natjerala je i Japance na strože mjere, vlada je bila suočena s brojnim kritikama da je situaciju shvatila ležerno. No Japan je na svojih 126 milijuna stanovnika imao više od 17.000 oboljelih i 920 preminulih. Brojke kažu: To je uspjeh.</p>