KAKO TO? Pripuzova tvrtka sad je na udaru USKOK-a, a dobit će milijune od države za sanaciju...

Godinu i pol dana od otvaranja prve istrage oko ilegalnog uvoza i zakapanja otpada u Gospiću, Varaždinu, Benkovcu i Senju, istraga je proširena i na tvrtku CE-Z-AR. Kako smo jutros ekskluzivno objavili, tvrtka se tereti za kaznena djela protiv okoliša, a uhićen je i član uprave Željko Teufel. Uskok je dodatno uhitio i poznatog zlatara Paška Dodića na čijem zemljištu je zakopano oko 6500 tona otpada u Benkovcu, ali i direktoricu komunalnog poduzeća u Senju gdje je bračni par Šincek također zakapao otpad.

No, istraga protiv CE-Z-AR-a je posebno zanimljiva i iz razloga što upravo ta tvrtka treba sanirati rasuti otpad u Gospiću, a druga tvrtka iz sastavnice Cios grupe je dobila još dvije milijunske sanacije. CE-Z-AR je perjanica i najveća tvrtka Cios grupe koja je u vlasništvu Petra Pripuza.

Dosad su odbacivali svaku odgovornost pravdajući se da su tvrtki Tipos Resurs prodali i dovezli otpad, ali da njihova plastika i metal nisu u Gospiću, a u Benkovac su vozili jer su tamo preusmjereni i materijal je trebao poslužiti za izgradnju platoa. Sada je Uskok skupio dovoljno dokaza za početak kaznenog progona, a sve detalje i tajne razgovore možete čitati OVDJE.

CE-Z-AR je lani imao skoro 165 milijuna eura prihoda i dobit od 9,6 milijuna eura. Cijela Cios grupa ima oko 1.100 zaposlenih, a po dobiti je CE-Z-AR prestigla samo druga članica za gospodarenje otpadom: Eko-Flor Plus. Oni su važni jer sudjeluju u dvije sanacije u Poznanovcu i Samoboru. Eko Flor je lani imao prihod nešto manji od 69 milijuna eura, ali su profitabilniji od CE-Z-AR-a i dobit im je iznosila 15,5 milijuna eura.

U zadnjih mjesec i pol je državni Fond za zaštitu okoliša izabrao CE-Z-AR i Eko-Flor za tri sanacije: rasuti otpad u silosu Šincekovih u Gospiću, plastični i drugi otpad u zagorskom Poznanovcu i plastični otpad u Samoboru. Ukupna vrijednost te tri sanacije koje će im platiti porezni obveznici je 28,7 milijuna eura s PDV-om.

Poznanovec je također povezan sa Šincekovima, a DORH protiv odgovornih vodi zaseban kazneni postupak. Na sva tri natječaja su tvrtke Pripuzova konzorcija bile ili najpovoljnije ili su jedni predali valjane ponudu znatno više od procijenjene, ali su izabrani jer je država našla dodatni novac kako bi što prije proveli sanaciju. Inače, uz CE-Z-AR koji je sada pod kaznenim progonom, a sanirat će otpad, pod istragom za zakapanje otpada je u Sloveniji matična tvrtka čija hrvatska podružnica je dobila i prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću. Dodatno, članica te grupe je u pobjedničkom konzorciju s CE-Z-AR-om.

CE-Z-AR predvodi konzorcij koji će sanirati 4500 tona otpada u Gospiću za 11,97 milijuna eura s PDV-om. Iz Ciosa su inače ranije tvrdili da ni kilogram njihova otpada nije završio u Gospiću, ali su priznali prijevoz u Benkovac, što je sada i inkriminirano.

Podsjetimo da je procijenjena vrijednost uklanjanja tog otpada bila 4,72 milijuna eura bez PDV-a, a kada se doda PDV, jasno je da je pobjednički konzorcij dao pet milijuna skuplju ponudu. Fond je dobio jeftiniju ponudu Tabak grupe koja je to ponudila odraditi za 4,5 milijuna eura s PDV-om, dok je konzorcij predvođen CEZ-A-R-om dao oko 120 posto višu ponudu od njih. Tabak grupa već je odustala od manjeg posla, zbrinjavanja 650 tona neopasnog otpada i izgubili su dozvolu za gospodarenje otpadom. Fond je imao izbor: poništiti natječaj i raspisati novi natječaj ili osigurati novac i dati ponudu skupljem konzorciju. Odlučili su se za drugu opciju. U obrazloženju navode da će novac osigurati raspodjelom sredstava.

U konzorciju koje vodi CEZ-A-R su još i Ciak, Saubermacher, Kemis-Termoclean i Kemokop. I drugi član konzorcija, Kemis-Termoclean je predavao otpad Tipos Resursu, što je utvrđeno i i u istrazi, ali se ni oni za ništa ne terete. Kemis-Termoclean je u vlasništvu slovenske Kostak grupe. Kostak je pod istragom u Sloveniji zbog ilegalnog zakapanja otpada. A njihova hrvatska podružnica Kostak GTS je dobila od Fonda posao prekrivanja zakopanog otpada do sanacije, za što će im biti plaćeno skoro 270.000 eura. Hrvatsku podružnicu vodi isti čovjek koji je u Sloveniji pod istragom i maknuo se sa čela slovenske tvrtke.

Iako je Gospić više u fokusu javnosti, najvrijedniji posao je u Poznanovcu za sanciju 13.000 tona osavljenog otpada. Ugovor je vrijedan 14,6 milijuna eura s PDV-om. Dobio ga je konzorcij u kojem su Eko Flor Plus i Saubermacher. Procjenjena vrijednost nabave je bila 7,4 milijuna eura bez PDV-a, a Eko Flor i Subermacher(ranije 3KF u vrijeme predaje ponude) su jedini koji su se javili na natječaj za sanaciju. Ponudili cijenu od 11,7 milijuna eura, odnosno s porezom 14,6 milijuna eura. I tu će Fond morati zato osigurati dodatni novac.

Pored Samobora, točnije u mjestu Vrbovec Samoborski je propala tvrtka Royal Media ostavila oko 8.000 tona plastičnog otpada. Taj slučaj nema nikakve poveznice sa Šincekima i sadašnjim uhićenjima i istragama. Konkurencija na tom natječaju je bila žestoka i stiglo je čak šest valjanih ponuda. Najpovoljniju ponudu je dao Eko Flor Plus i s njima je potpisan ugovor vrijedan 2,4 milijuna eura s PDV-om. Tu je Eko Flor plus išao s cijenom nižom od procijenjene vrijednosti nabave.

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