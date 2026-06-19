U kaznenoj prijavi su ugovori koji podupiru naše otkriće o milijunskim tajnim i nezakonitim ugovorima s pulskom tvrtkom A.T.I. Je li dio novca otišao i za skup Dragana Primorca? On: "To su maligne konstrukcije"
NOVI DETALJI MULJAŽA U HOO-u PLUS+
Kako ugovara poslove Krajač? Prvo plati, pa traži ponudu. Čak i Mateša tražio da prestane
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Kaznena prijava koju je Mostov zastupnik Marin Miletić podnio protiv glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača i vlasnice tvrtke A.T.I. Vesne Borisavljević sadrži 50-ak računa i popratnu dokumentaciju koji upotpunjuju naše jučerašnje otkriće. Jučer smo ekskluzivno objavili da je HOO bez javnih i otvorenih natječaja u tri godine ugovorio 1,5 milijuna eura vrijedne poslove s tom pulskom tvrtkom, a od toga su milijun eura tajni ugovori.
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