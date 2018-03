Kako vam njega lica može postati omiljeni ritual

Dodamo li tu i različite tipove kože – masna, suha, osjetljiva i tsl – odjednom se čini nemogućim pronaći rješenje koje bi funkcioniralo baš za sve nas.

Pa ipak, kad već pričamo o idealu zdrave i čiste kože, postoji nekoliko pravila kojih se valja držati kao i rijetki proizvodi za čišćenje lica koji su iznenađujuće učinkoviti za baš svaki tip kože. LUNA četka za čišćenje lica poznatog švedskog brenda FOREO jedan je od takvih; u nastavku pročitajte kojih 5 pravila valja slijediti za pravilnu njegu kože i kako će vašu kožu učiniti upravo neodoljivom!

1. Čistoća je najvažnija

Uzalud nam visoki standardi čistoće kože ako te iste standarde ne primjenjujemo i na uređaje koji našu kožu dodiruju; stare kozmetičke četkice, dotrajale spužvice. Nečisti i loše održavani predmeti za njegu savršeni su za nakupljanje i razvoj bakterija koje onda izazivaju začepljenje pora, prištiće i slične divne stvari. Naš savjet: riješite se rupčića i najlonskih četkica i zamijenite ih silikonskim uređajem. Svaki je načinjen od medicinskog silikona, ultrahigijenskog neporoznog materijala koji je otporan na bakterije i čak 35 puta higijenskiji od standardnih četki za čišćenje lica.

2. Ne zaboravite ukloniti šminku

I koži treba predah. To je pogotovo važno kad se spremamo za krevet. Masna šminka može začepiti pore, a to dovodi do niza problema, uključujući i prištiće. Dok spavamo, stanice kože se regeneriraju; ako smo prekriveni slojem šminke, mrtve stanice kože će se dulje zadržati i stoga će koža izgledati manje živo i manje atraktivno. Primjerice LUNA uređaji uklanjaju 99.5% masnoća i prljavština, uključujući i ostatke šminke, i stoga je odličan dodatak vašoj večernjoj rutini prije spavanja.

Foto: Foreo

3. Hidratacija, hidratacija, hidratacija

Vaša koža je čudesna. Kako bi ostala takva, hidratizirajte je dvaput dnevno. Takva njega će ne samo kožu učiniti zdravijom i umanjiti pojavu bora, nego će pospješiti ono što koža najbolje radi: dobru zaštitu od štetnih fizičkih i kemijskih utjecaja. Koja god sredstva koristili, ova četka za čišćenje lica će učiniti upravo ono što vam treba: optimizirati vaš ritual za njegu kože i kožu učiniti prijemčivijom, otvorenijom za upijanje spomenutih sredstava.

4. Malo poštovanja, molim

Lice je najvidljiviji dio vaše kože. Ne samo to, koža lica je i tanja nego na ostalim dijelovima tijela, i stoga prva na kojoj se vide tragovi starenja. Drugim riječima, morate se brinuti o njoj! Svi aparati za čišćenje lica brenda FOREO načinjeni su od čudesno mekanog silikona koji je, za razliku od uobičajenih najlonskih četkica, dovoljno nježan za bezbrižnu svakodnevnu upotrebu, čak i na osjetljivoj koži.

Foto: Foreo

5. Budimo praktični

Želje su jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo. Ustvari je najvažnije pronaći onaj ritual za njegu kože koji ćete lako uklopiti u svoj dnevni raspored. Ako je uređaj koji koristite dovoljno praktičan da ga možete koristiti uvijek i svugdje, pola problema je riješeno; na putovanju, kod kuće, gdje god se nalazili. Punjiva baterija traje i do 300 korištenja, a rezultati dnevnog rituala – minuta ujutro i minuta navečer – vidljivi su već kroz nekoliko dana. Drugim riječima, upravo vam ponestaje izgovora: zato počnite brinuti o vašoj koži već danas!

I to bi ustvari bilo to: 5 osnovnih savjeta za učinkovitu njegu kože, bez obzira na tip vaše kože. Najbolje od svega, aparat za čišćenje lica će vašu dnevnu rutinu njege kože pretvoriti u ritual pun užitka kojem ćete se rado vraćati svakog dana. Nemate, dakle, što izgubiti. Nikad nije prerano, niti prekasno da počnete sa životnim navikama koje će vašu kožu učiniti zdravijom i ljepšom. Samo jednom se živi i imate samo jednu kožu – njegujte je!

A sve to možete postići odlaskom do najbližeg dm-a u kojem tijekom ožujka u zamjenu za 75 active beauty bodova možete ostvariti 30% popusta pri kupnji proizvoda LUNA mini.

Tema: Promo sadržaj