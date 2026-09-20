Kakva povorka u Vinkovcima! Tisuće sudionika, konjanici i zaprege preplavili grad

U svečanom mimohodu sudionika 61. Vinkovačkih jeseni i reviji konjskih zaprega i konjanika ulicama i trgovima Vinkovaca u nedjelju su u pjesmi i plesu prošle 62 folklorne skupine, 30 zaprega i 68 konjanika s ukupno gotovo tri tisuće sudionika. Svečani momohod otvorio je vinkovački gradonačeknik i predsjednik Organizacijskog odbora 61. Vinkovačkih jeseni Josip Romić.
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Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
"Od Prevlake do Mure, od Savudrije do Iloka svo bogatstvo narodnih običaja, ruha, pjesme i plesa slilo se danas u Vinkovce, prijestolnicu hrvatske tradicijske kulture. Čuvajmo to što imamo", poručio je Romić.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Prethodnicu folklornih skupina činili su kuburaši, zvončari, kandžijaši, članovi Vinkovačkih šokačkih rodova, zastave su nosili predvodnici povorke, čaje, a grbove Vinkovačkih jeseni, Republike Hrvatske, Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vinkovaca pobjednici staromikanovačke priredbe "Mladost i ljepota Slavonije".
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Nakon mimohoda na glavnoj pozornici održat će se drugi dio Državne smotre izvornog hrvatskog folklora uz nastup devet skupina, a treći večeras u 19 sati i predstavit će se 12 skupina.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Prvi dio smotre održan je u subotu uz nastupe 15 skupina.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
61. Vinkovačke jeseni večeras i završavaju koncertom Tonija Cetinskog. Počele su 11. rujna s središnjom temom "Vlak slavonske ravnice".
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL