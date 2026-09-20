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Kakva povorka u Vinkovcima! Tisuće sudionika, konjanici i zaprege preplavili grad

U svečanom mimohodu sudionika 61. Vinkovačkih jeseni i reviji konjskih zaprega i konjanika ulicama i trgovima Vinkovaca u nedjelju su u pjesmi i plesu prošle 62 folklorne skupine, 30 zaprega i 68 konjanika s ukupno gotovo tri tisuće sudionika. Svečani momohod otvorio je vinkovački gradonačeknik i predsjednik Organizacijskog odbora 61. Vinkovačkih jeseni Josip Romić.
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Vinkovci: Svečani mimohod sudionika 61. Vinkovačkih jeseni
Foto David Jerkovic/PIXSELL
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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