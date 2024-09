Kakva sreća: Šefica u Lutriji dobila stan na lutriji. Više ga nema u imovinskoj kartici

Dijana Pavićević, članica uprave Hrvatske lutrije i ujedno članica HDZ-a, 13. veljače 2020. je kao direktorica Sektora prodaje (tad se prezivala Matošić) potpisala ugovor s Hrvatskom lutrijom o stipendiranju i stručnom usavršavanju. Hrvatska lutrija platila joj je školovanje u iznosu od 7500 eura te je morala završiti edukaciju u roku tri godine, a u protivnome mora vratiti novac. Međutim, školovanje nije završila niti je vratila novac Hrvatskoj lutriji, što su nam potvrdili iz te državne tvrtke. U ugovoru, koji 24sata imaju u posjedu, stoji da do 1. lipnja 2023. mora završiti Executive MBA u organizaciji Swiss School of Business and Management, koji traje dvije godine.

