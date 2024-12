Vrhunac sezone. Hrvatska pošta objavila da dnevno zaprimaju više od 100 tisuća paketa!

Hrvatska pošta u svom Nacionalno skladišnom-sortirnom centru u Velikoj Gorici svakodnevno ovih dana zaprima više od 100 tisuća paketa za dostavu, što su rekordne količine, a pakete isporučuju u paketomate i adrese po cijeloj Hrvatskoj bez zaostatka u dostavi, ističu u ponedjeljak iz Pošte.

Pojačana 'paketna' sezona s povećanim zaprimanjem i dostavom paketa počela je već u studenome, dijelom i zbog ranijih objava popusta vezanih za tzv. Crni petak (Black Friday), da bi u tjednu oko tog dana svakog dana u prosjeku zaprimali u sortirnici oko 100 tisuća paketa. Taj se trend nastavlja i sada, ponekad dnevno i više od 100 tisuća, koje na terenu dostavlja oko 2500 poštara i dostavljača, kažu na upit Hine iz Pošte.

Sortirnica Hrvatske pošte i ove godine ruši rekorde, dnevno prime do 100 tisuća paketa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U središnjoj se sortirnici Pošte u Velikoj Gorici radi od 0 do 24, kao i obično, a iz Pošte naglašavaju i da je poštanski sustav pripremljen za priljev velikog broja paketa, te da svi radnici, od onih u sortirnici, vozača i poštara do operatora u poštanskim uredima nastavljaju ulagati dodatne napore kako bi svi paketi bili isporučeni na vrijeme.

"Velik broj pošiljaka rezultat je brojnih akcija i popusta koje su e-trgovine nudile u drugoj polovini studenog u susret Crnom petku, ali i zbog sve većeg broja ljudi koji se okreću online kupovini. Paketno poslovanje iz godine u godinu obara nove rekorde i najbolji je pokazatelj budućnosti te izvora ključnih prihoda poštanskog sektora - paketi i logistika", komentiraju iz Pošte.

Najavljuju i da bi taj "vrhunac paketne sezone" mogao potrajati do kraja siječnja 2025., do kada očekuju također rekordne količine paketa jer brojni trgovci odmah nakon Božića kreću sa zimskim rasprodajama.

HAKOM: Porast paketa utjecao i na porast ukupnih prihoda od poštaskih usluga

Iz HAKOM-a (Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti) u ponedjeljak su izvijestili o rastu paketskih usluga u trećem tromjesečju 2024., odnosno da ih je tada ostvareno 11,4 milijuna ili 20,4 posto više nego u istom razdoblju 2023., a i 4,4 posto više nego u prethodnom, drugom tromjesečju 2024.

To je dovelo i do povećanja tržišnog udjela paketskih usluga na 19 posto ili za 3,2 postotna poena u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je, ističu iz HAKOM-a, najveći udjel do sada. Istodobno, na poštanskom tržištu smanjen je broj pisama i tiskanica, što je i u skladu s globalnim trendovima.

I iz HAKOM-a očekuju da će se povećana potražnja za paketskim uslugama nastaviti i u idućem razdoblju, pri čemu iznose da je rast broja paketa pozitivno utjecao i na ukupne prihode od poštanskih usluga u trećem tromjesečju 2024. od 93 milijuna eura, što je porast od gotovo 22 posto u odnosu na isto razdoblje 2023.

Na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj aktivna su 23 davatelja usluga, a HP-Hrvatska pošta zadržala je dominantnu poziciju s udjelom od gotovo 54 posto prema prihodima i 82,6 posto prema broju ostvarenih usluga.