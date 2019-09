Kalember: Ako dijete ne voli školu, nešto ozbiljno ne štima

Sin glazbenika Vlade Kalembera (66) i violončelistice Ane Rucner (36) krenuo je ove školske godine u sedmi razred Osnovne škole “Kreativni razvoj” u Zagrebu.

Darian (13) za sada nije pokazao previše interesa za sviranje instrumenta, poput roditelja, ali se to s vremenom, kaže Vlado, može promijeniti. Osnovnoškolca trenutačno više zanimaju elektronika i informatika. Poput drugih roditelja koji imaju školarce, i obitelj Kalember susreće se s brojnim đačkim brigama.

- Naravno da je školska torba za djecu preteška, naročito do četvrtog razreda. No sin je sad već velik i uskoro će moći nositi i mene. Često sam, noseći mu torbu dok je bio manji, razmišljao kako ima puno djece koju roditelji ne mogu voditi u školu i koja to moraju nositi sama - kaže glazbenik.

Dodaje kako on i bivša supruga Ana sinu pružaju maksimalnu pomoć oko učenja te su podijelili predmete koje uče, a Darian ide i na instrukcije.

Ravnatelji Botaničkog

Kad je Darian krenuo u školu bilo je, kaže, puno iznenađenja, ali sad, u sedmom razredu, svi su se šokirali koliko mnogo ima gradiva.

- Onaj tko u potpunosti savlada gradivo Prirode i društva za 6. razred, može biti ravnatelj Botaničkog vrta - smatra Kalember, koji vjeruje da djecu treba poslušati i razumjeti. Dodaje da su mnoge državne institucije same sebi svrha i ne mare previše za one koje bi trebale štititi.

'Ti nisi imao internet'

- Kao što vole roditelje, moraju voljeti i školu, jer ako je neki od njih ne vole, u to sam siguran jer su mi rekli, onda sa školom nešto ne štima. Školstvo postoji zbog tih malih ljudi koji su naša budućnost. I ako im se stavlja tako teško gradivo, prepuno nebitnih informacija, znači da se smatra da oni to mogu savladati. A zašto se njih baš ništa ne pita ako su toliko sposobni!? Gledam to po svojem djetetu, kad ga tjeramo da uči objašnjavajući mu da su sve te informacije potrebne za opću kulturu. Sin mi kaže da sam to morao učiti jer nisam imao internet, a on će ih brzo na internetu - kad mu budu trebale. Vjerujemo im kad kažu da im je hladno, pa im trebamo vjerovati i kad kažu da im je teško. Treba im dopustiti i da budu djeca, da se igraju, kako se ne bi igrali kad odrastu - zaključuje Kalember.

Mi nosimo torbu i dijelimo zagrljaje

Glazbenici Ivanka Mazurkijević (47) i Damir Martinović Mrle (58) ispratili su kćer Evu (8) u 2. razred Osnovne škole Belvedere u Rijeci.

- I sama sam profesorske profesije te jako cijenim nastavnike i znam da to nije posao, nego poziv. Eva voli školu i djeca su nam zasad zainteresirana za učenje. Vrijedi napomenuti da smo se odlučili za talijansku školu. Dakle, poklon jezik koji nakon godine dana organski poimaju - kaže Mazurkijević. Dodaje kako je to uobičajeno za Rijeku.

- Evi je sve bilo novo. Cijeli jezik. Ja imam dva stupnja talijanskog, a Mrle ga ne zna. Naša pomoć se svodi na nošenje teške torbe i zagrljaja - kaže Mazurkijević. I glazbena obitelj se susreće s tipičnim “školskim problemima”.

Popunjen raspored

- Meni teško padaju ta školska zvona, kolone ispred zgrada, Torbetine od 10 kila na tijelima od 20-ak kila. Stalno se bunim, no svi sliježu ramenima - kaže Ivanka. Početak škole za Ivanku i Mrleta znači još popunjeniji dnevni raspored. Pritom Eva i Mrletova kći Roža (12) aktivno sudjeluju u brojnim projektima svojih roditelja.

- Radimo vikende, puno putujemo, a snimanja traju i po cijele dane. Kazalište je 24-satni posao. Jasno nam je da ljudi misle kako mi spavamo dugo, no ima tu svakakvog rasporeda. U Evinoj školi su jako susretljivi, a zasad smo prošli s minimum izostanaka. Naravno, bolje je bilo prije jer smo mogli putovati te nekoliko mjeseci živjeti tu i tamo - kaže Ivanka. Zbog obrazovne reforme ona i Mrle izašli su na ulice.

'Izabacite nebitno'

- Važno je znanje. Neznanje je smrt. Užasno je prepustiti sljedeće generacije nebitnim i zamarajućim, nepotpunim i neistinitim kurikulima. A kakvi su novi kurikulumi? Pa tu je toliko prijepora da vidim da će opet tu biti svega i svačega. Ako se dvije stvari promijene nabolje, pojednostavi nebitno i radi na filterima interesa učenika kako bi izrasli u pametne mlade ljude, ja sam za - zaključuje Ivanka, koja bi voljela da učenje povijesti ne bude veličanje ratnika i sukoba, te da vjeronauk, ako već treba biti u školama, ne bude uključen u redovitu satnicu. Time se diskriminiraju djecu koja ga ne pohađaju, ističe.

Želim otvoriti tvrtku za razvoženje djece

Početak nove školske godine nije zaobišao ni voditelja, redatelja i autora nekih od najgledanijih televizijskih emisija, Roberta Knjaza (48).

Zagrepčanin sa suprugom Zrinkom ima troje djece. Sin Emanuel (20) pohađa fakultet, kći Sunčica (17) ide u treći razred srednje škole, a sin Luka (10) učenik je petog razreda.

- Za početak, oduvijek me šokirala težina školske torbe. Nisam otkrio toplu vodu jer je tako godinama, ali bilo bi super kad bi školarci dio knjiga ostavljali u školi. Osim toga, kao i u moje doba, najbitniji je nastavni kadar.

Ima super nastavnika koji su talentirani i zainteresiraju učenike za nastavu, a ima i onih koji im ne znaju prenijeti znanje.

Učitelji velikana

Zapravo, zadnjih sto godina je ista stvar - kaže nam Knjaz, kojega su osnovnoškolski učitelji posebno zaintrigirali dok je radio serijal “Hrvatski velikani”. Genija Nikolu Teslu poticao je njegov nastavnik matematike i fizike, kao i nobelovce Ružičku i Preloga njihov učitelj kemije. Očito učitelji mogu dijete motivirati za velika postignuća, smatra on.

- Najmlađi sin Luka imao je genijalnu učiteljicu Marinu koja ne prenosi samo nastavni plan, nego ih odgaja da budu dobri ljudi. Klinci inače non-stop vise na igrici ‘Fortnite’, pa smo kupili nogometnu i rukometnu loptu za razred. Uvijek glasam za više zraka i druženja, a manje buljenja u ekran - kaže redatelj. Smatra kako nije dobro što se izbacilo domaćinstvo.

- Zar ne bi bilo bolje da dijete u školi uči ispeći jaja ili promijeniti osigurač. Čini mi se da je to bitnije za život nego da zna izračunati kosinus - kaže Knjaz.

Za svoju djecu kaže kako su svi različiti i samostalni pa ne mora “dežurati” oko njihova učenja. Emanuel, tvrdi Knjaz, želi biti prvak svijeta u wrestlingu i pterodaktiličarstvu, Sunčica voli buzuki (grčki instrument, op.a.) i svira klavir, a Luka se dvoumi hoće li u životu biti reper ili redatelj.

Svašta su htjeli

- Rijetko kad ‘zaškripi’ u učenju, neću imenovati kod koga. Ha, ha. Inače, moj stav oko aktivnosti je na nivou kamenog doba, zastupam što manje obveza u djetinjstvu, jer ionako te to čeka kad odrasteš. No klinci su bili suprotnog stava pa sam se kroz godine navozao na plivanje, nogomet, odbojku, klavir, gimnastiku... Čak sam razmišljao otvoriti tvrtku za razvoženje djece i spasiti život mnogim drugim roditeljima - smije se Knjaz, koji se nada da će reforma biti pomak nabolje jer, dodaje, naša djeca to zaslužuju.

