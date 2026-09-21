Kalifornija proglasila izvanredno stanje: Stiže razorni El Niño, prijete poplave i oluje...

Guverner Kalifornije proglasio je u ponedjeljak izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koji prijeti razornim posljedicama. Prema predviđanjima, to područje mogle bi pogoditi silovite i razorne oluje, uz opasnost od visokih plima koje bi mogle izazvati poplave.

"Ova mjera ima za cilj pružiti zajednicama potrebnu potporu, dati vlastima sredstva za ispunjavanje njihove zadaće te umiriti obitelji i pokazati im da je njihova savezna država spremna", izjavio je guverner Kalifornije Gavin Newsom.

Ta proceduralna mjera služi, primjerice, za osiguravanje opreme za borbu protiv poplava, poput vreća s pijeskom i crpki.

To također omogućuje Nacionalnoj gardi Kalifornije pripremu za izvođenje operacija traganja, spašavanja, inženjerije i logistike, priopćile su vlasti.

Popraćen sušama, poplavama i rekordnim temperaturama diljem svijeta, fenomen El Niño prirodna je klimatska varijacija koja se pojavljuje svake dvije do sedam godina.

U kolovozu je nastavio jačati te su izgledi sada 75 posto da postane najsnažniji ikad zabilježen, prema podacima Američke uprave za oceanska i atmosferska istraživanja (NOAA).

U prošlosti je El Niño izazivao ili pojačavao suše i opasnost od požara u pojedinim područjima Amazonije, Srednje Amerike, Indonezije i Australije, poremećaje monsuna u Indiji te obilne kiše u istočnoj Africi.

Taj se fenomen nadovezuje na posljedice klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, što dodatno pojačava ekstremne vremenske događaje.

U godini koja slijedi nakon El Niña toplina pohranjena u oceanu oslobađa se u atmosferu, što uglavnom pridonosi rastu globalnih temperatura.

Brojni klimatolozi stoga predviđaju da će 2027. godina biti najtoplija dosad zabilježena.