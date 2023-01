Kalifornija se priprema za novu oluju: Do sad poginulo 19 ljudi

Stanovnici Kalifornije iskoristili su stanku u višetjednom potopu da uklone srušena stabla, obnove dalekovode i pripreme hrpe vreća s pijeskom prije nego što nova serija oluja od petka ponovo pogodi državu.

Za zajednice u okrugu Monterey, blizu rijeke Salinas koja još raste, još vrijedi zapovijed za evakuaciju jer su vlasti upozorile da bi zbog vodenog puta kućanstva i tvrtke mogli ostati odsječeni.

U olujama je poginulo 19 ljudi. Petogodišnji dječak kojeg je bujica odnijela u okrugu San Luis Obispo još uvijek nije pronađen do četvrtka navečer.

Najmanje još dva olujna sustava trebala bi pogoditi Kaliforniju i pacifički sjeverozapad počevši od petka i tijekom vikenda, priopćila je nacionalna meteorološka služba, uključujući još jednu atmosfersku rijeku, sustave guste vlage koji su u Kaliforniju dospjeli iz tropskog Tihog oceana. Državu je već pogodilo sedam takvih vremenskih sustava u zadnja dva tjedna.

Neki stanovnici poluotoka Monterey i dijelova područja Salinas mogli bi tri dana biti odsječeni od drugih zajednica jer su ceste poplavljene.

Policijska čelnica okruga Monterey Tina Nieto rekla je da su njezini policajci išli od vrata do vrata u zajednicama obuhvaćenim naredbama o evakuaciji pozivajući ljude da odu. Rekla je da se očekuje da će rijeka doći do razine poplave do 23 sata.

Ceste širom države postale su neprohodne zbog odrona blata i snijega. U glavnom gradu Sacramentu, ekipe su nastavile s čišćenjem srušenog drveća i vraćanjem struje, prije nego što kiša ponovno počne padati u petak.

Najčitaniji članci