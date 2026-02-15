Kallas: Europa ne propada zbog migranata. Našem životnom standardu zavide diljem svijeta

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas odbacila je u nedjelju navode SAD-a da je Europa u fazi propadanja i umjesto toga oslikala stari kontinent kao čuvara standarda slobode i napretka.

Govoreći posljednjeg dana konferencije o sigurnosti u Muenchenu, Kallas je rekla da Europljani imaju "sjajan životni standard" na kojem im zavide ljudi diljem svijeta. Kao dokaz tome iznijela je rezultate ankete po kojoj bi se 40 posto Kanađana željelo priključiti EU-u.

Njezine izjave odgovor su na navode iz nove američke strategije nacionalne sigurnosti u kojoj stoji da je Europa u "civilizacijskom padu" zbog migracija, kuturnih i vjerskih promjena i pada nataliteta. U dokumentu piše da bi Europa za dvadeset godina mogla biti "neprepoznatljiva".

"Suprotno onome što neki govore, Europa nije u civilizacijskom padu", rekla je Kallas, dodajući da je kritiziranje Europe postalo moderno u nekim političkim krugovima.

Bivša estonska premijerka je iznijela podatak po kojem je njezina zemlja druga po slobodi medija po indexu Novinara bez granica.

"Zanimljivo je da nas kritizira zemlja koja je 58 na toj listi", rekla je Kallas, misleći na SAD.

Prema najnovijem indexu za 2025., SAD je 57. na listi zemalja koju predvodi Norveška.