Kallas ima ideju za deblokadu Hormuza: 'Model kao u Crnom moru za izvoz ukrajinskog žita'

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas u ponedjeljak je naznačila da bi se u Hormuškom tjesnacu mogao koristiti sličan model kao u Crnom moru za deblokiranje izvoza ukrajinskog žita.

- Razgovarala sam s glavnim tajnikom UN-a Antoniom Guterresom o tome je li moguće imati istu vrstu inicijative kao što smo imali u Crnom moru za izvoz žita iz Ukrajine jer je zatvaranje Hormuškog tjesnaca iznimno opasno za opskrbu naftom i energijom Azije- izjavila je Kallas prije početka sastanka ministara vanjskih poslova država članica EU-a.

Kroz Hormuški tjesnac, koji Iran sada blokira, prolazi oko 20 posto svjetskog prometa naftom, od čega najveći dio, 85 posto ide u azijske zemlje. Osim nafte, veliki je izazov izvoz gnojiva. “Ne bude li gnojiva ove godine, sljedeće će nedostajati hrane - rekla je Kallas.

U ljeto 2022. postignut je dogovor između Ujedinjenih naroda, Turske i Rusije o dopuštanju izvoza putem sigurnog pomorskog humanitarnog koridora u Crnom moru. Kallas je rekla da će ministri također razgovarati o tome je li moguće promijeniti mandat misije EU-a Aspides, koja je trenutačno zadužena za zaštitu brodova u Crvenom moru od jemenskih hutista.

- Razgovarat ćemo s državama članicama je li moguće stvarno promijeniti mandat ove misije. Poanta je u tome jesu li države članice spremne zapravo koristiti ovu misiju jer želimo imati sigurnost u ovoj regiji, onda bi bilo najlakše zapravo već koristiti operaciju koju imamo u regiji - istaknula je šefica europske diplomacije.

Kallas je naglasila da je važno ne izgubiti fokus na pomoć Ukrajini zbog pažnje koja je sada usmjerena na Bliski istok. Osudila je američko ukidanje sankcija za izvoz ruske nafte kao “opasan presedan”.

- To donosi više novca Rusiji, kao što i zatvaranje Hormuškog tjesnaca ide u korist Rusije za financiranje rata protiv Ukrajine - rekla je.