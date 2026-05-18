Obavijesti

News

Komentari 1
AFERA REMORKER

Kalmeta na suđenju: USKOK tvrdi da je bilo 'višemilijunske krađe', obrana poriče optužbe

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Kalmeta na suđenju: USKOK tvrdi da je bilo 'višemilijunske krađe', obrana poriče optužbe
Zagreb: Nastavljeno suđenje Božidaru Kalmeti | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na Županijskom sudu u Zagrebu iznesene su završne riječi u slučaju HAC-Remorker. Tužiteljstvo tvrdi da su pojedinci iskoristili priliku za bogaćenje, dok Kalmeta poručuje da nema dokaza protiv njega.

Iznošenjem završnih riječi tužiteljstva i obrane, na zagrebačkom Županijskom sudu u ponedjeljak je nastavljeno ponovljeno suđenje bivšem ministru Božidaru Kalmeti i njegovim suoptuženicima u slučaju HAC-Remorker i Prometna renesansa Hrvatske. ''Na temelju rezultata dokaznog postupka spoznali smo da imamo fantastične autoceste i spojne ceste, kao i da imamo fantastične ljude za izgradnju tih cesta. Isto tako smo, nažalost, saznali da se obistinila izreka kako prilika čini lopova. Prilika je bilo puno i dogodila se krađa i višemilijunsko bogaćenje pojedinaca koji su u tome sudjelovali'', rekla je u završnom riječima tužiteljstva Petra Parlov, zamjenica ravnatelja Uskoka. Kalmetin branitelj, odvjetnik Krešimir Vilajtović, istaknuo je da je riječ o petoj verziji optužnice, ocijenivši da to upućuje na zaključak da Uskok ''s jedne strane luta u sadržaju inkriminacije, dok s druge strane ne zna što bi učinio s optužnicom i terećenjem njegovog branjenika".

NIKAD KRAJA Kalmeti se sudi ispočetka: 'Ovo nema nikakve veze sa mnom'
Kalmeti se sudi ispočetka: 'Ovo nema nikakve veze sa mnom'

''To ne čudi s obzirom na izostanak relevantnih dokaza'', rekao je Vilajtović dodajući kako nema nikakvog smisla da je Kalmeta počinio kazneno djela samo kako bi omogućio bogaćenje Zdravku Livakoviću.

Bivši ministar pridružio se završnim riječima svog branitelja, istaknuvši da nema smisla dio optužnice zbog koje je ranije Vrhovni sud ukinuo nepravomoćnu presudu.

MITO I KORUPCIJA Kalmeta i ekipa odbacili krivnju. Uskoro opet rasprava
Kalmeta i ekipa odbacili krivnju. Uskoro opet rasprava

''Vrhovni sud je jasno rekao da se predmet vraća na suđenje kako bi sud utvrdio je li za snimanje filma korišten javni novac i je li taj novac korišten za promidžbu stranke. Jasno kažem da nije mogao biti korišten za promidžbu stranke prije izbora 2007. jer je neupitno utvrđeno da je film nastao 2008. godine. Uz to, film nigdje i nikad nije prikazan pa mi nije jasno kako je mogao biti korišten u političke svrhe'', dodao je Kalmeta.

Prema izmijenjenoj optužnici, Kalmetu Uskok tereti da je izvukao nešto više od 220.000 eura, dok ga se tijekom ranija dva suđenja teretilo za nepripadnu koristi veću od pola milijuna eura.

IZVLAČENJE NOVCA Uskok je izmijenio optužnicu protiv Kalmete, terete ga za upola manju imovinsku korist
Uskok je izmijenio optužnicu protiv Kalmete, terete ga za upola manju imovinsku korist

Također, prema prijašnjoj optužnici Kalmeta se teretio da je dobio dio od oko 10 milijuna kuna (oko 1,3 milijuna eura) koji su, kako tvrdi Uskok, izvučeni iz Hrvatskih autocesta (HAC) preko tvrtke Remorker. Najnovija optužnica sada tereti Kalmetu da je kao ministar omogućio tadašnjem državnom tajniku Zdravku Livakoviću da od izvučenog novca dobije približno 10 milijuna kuna.

Suđenje ponovljeno nakon ukidanja nepravomoćne oslobađajuće presude

Bivšeg ministra se i dalje tereti da je za potrebe Ministarstva prometa od tvrtke Fimi media naručio izradu filma "Prometna renesansa Hrvatske" za potrebe političke promidžbe, čime je državni proračun oštetio za 81.247 eura.

PONOVLJENO SUĐENJE Božidar Kalmeta: 'Odbacujem sve optužbe, nisam uzeo ni lipe niti sam druge na to poticao'
Božidar Kalmeta: 'Odbacujem sve optužbe, nisam uzeo ni lipe niti sam druge na to poticao'

Do ponovnog suđenja došlo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti koji je, među ostalim, bio optužen i da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Kalmeta je bio oslobođen i za dio optužnice prema kojoj je Ministarstvo prometa kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna narudžbom promotivnog filma "Prometna renesansa Hrvatske", od marketinške agencije Fimi media koja je, u drugom postupku, osuđena za punjenje HDZ-ova crnog fonda novcem iz državnih institucija i tvrtki.

KRAK AFERE REMORKER Na suđenju Kalmeti svjedočio Sapunar: 'Novac sam nosio 18 puta, ukupno oko 70.000 eura'
Na suđenju Kalmeti svjedočio Sapunar: 'Novac sam nosio 18 puta, ukupno oko 70.000 eura'

Uz Kalmetu i njegove suradnike koji su poricali optužbe u aferi Remorker optužnicom su bila obuhvaćena i trojica 'pokajnika' koji su prije početka suđenja priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom.

Nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro.  

IZVLAČENJE NOVCA IZ HAC-A Bačić na ročištu Kalmeti svjedoči o promo filmu od Fimi medije: 'Nije bio napravljen za izbore'
Bačić na ročištu Kalmeti svjedoči o promo filmu od Fimi medije: 'Nije bio napravljen za izbore'

Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket. 

Drugi krak afere Remorker proširio se na Hrvatsku gospodarsku komoru i njenog dugogodišnjeg čelnika Nadana Vidoševića koji je pravomoćno osuđen na osam godina zatvora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove!
ZAVRŠENA POTRAGA

UŽIVO Ubojicu Aleksića su pronašli golog? Iza sebe je bacao papar da sakrije tragove!

Drniš je zavijen u crno nakon stravičnog zločina u kojem je Kristijan Aleksić (50) u subotu navečer na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.
Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...
POLICIJA OBJAVILA

Policija objavila kako su ulovili ubojicu iz Drniša: Lociran je oko 2.30 sati. Pružao je otpor...

U potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao je maksimalan broj policijskih službenika, službenih pasa tragača, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, objavila je policija...
FOTO Ovo je ubojica iz Drniša, pogledajte trenutak privođenja
SKRIVAO SE VIŠE OD 24 SATA

FOTO Ovo je ubojica iz Drniša, pogledajte trenutak privođenja

Drniš je zavijen u crno nakon ubojstva mladića (19) tijekom dostave pizze. Osumnjičeni Kristijan Aleksić bježao je više od 24 sata dok ga nisu pronašli na prilazu u grad.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026