Kamala je rešetala i senatore i Trumpa, nije štedjela ni Bidena

NOVI VRH SAD-A Biden će malo toga promijeniti, ali bit će bolji odnos s EU, kaže politički analitičar. No potpredsjednica Kamala Harris je osvježenje

<p>Iza <strong>Joea Bidena</strong> duga je politička karijera. Svojevremeno je bio jedan od najmlađih senatora, a sad je sa 77 godina na leđima postao najstariji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u povijesti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nepoznato o Kamali Harris</p><p>Američki državljani, duboko razdijeljeni, čekaju da vide kakva će biti njegova vladavina. Ne čeka to samo SAD, nego i Europa te ostatak svijeta koji su, tijekom mandata <strong>Donalda Trumpa</strong>, narušili svoje odnose s tom zemljom.</p><p>Politički analitičar <strong>Božo Skoko</strong> predviđa da neće biti puno promjena, ponajviše jer demokrati nemaju većinu u Senatu.</p><h2>Senat ipak republikancima </h2><p>- Trump i republikanci su dobili rekordan broj glasova, što znači da će Biden morati raditi mnoge kompromise. Zbog toga izbor Joea Bidena neće značiti radikalne promjene u američkom životu i politici - istaknuo je Skoko, ali vjeruje da će se promijeniti odnos s Europskom unijom.</p><p>- Sigurno će ojačati partnerstvo s Europskom unijom, a njegov izbor je dobar i za Hrvatsku. On jako poznaje prilike na našim prostorima i hrvatski put do samostalnosti od članstva u NATO savezu i samoj Europskoj uniji. Pružao nam je potporu na tim putevima i pokazao se prijateljem Hrvatske - istaknuo je Skoko.</p><p>Bidenovom pobjedom demokrati se u Bijelu kuću vraćaju nakon četiri godine. Osim Bidena, svakako je osvježenje u samom političkom vrhu SAD-a i dolazak <strong>Kamale Harris</strong> na mjesto potpredsjednice.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tko je Kamala Harris? </strong></p><p>Zanimljivo, ova 56-godišnja političarka prošle je godine bila Bidenova protivnica. Naime, bila je demokratski kandidat za predsjednicu, ali je od kandidature odustala jer nije prikupila dovoljno donacija za nastavak svoje kampanje. Ona je i prva tamnoputa žena izabrana za potpredsjednicu. Kamala Harris je rođena 20. listopada 1964. u Oaklandu u Kaliforniji.</p><p>Njezina majka, Shyamala Gopalan, bila je istraživačica raka koja se s 19 godina doselila iz Indije na studij na Sveučilištu Berkley. Njezin otac je ekonomist iz Jamajke. Harris je prvo pohađala Sveučilište Howard, povijesni crnački koledž u Washingtonu. Nakon toga diplomirala je pravo na istom sveučilištu koje je pohađala i njezina majka.</p><h2>Bila protivnica Bidenu </h2><p>U svojoj karijeri bila je i državna odvjetnica u okruzima te glavna državna odvjetnica savezne države Kalifornije. To joj je pomoglo i u političkoj karijeri. Puno se zalagala za rasna i socijalna pitanja. Kao senatorica je stekla priznanje svojih kolega demokrata zbog oštrih ispitivanja dužnosnika Trumpove administracije, a nije bila nimalo blaga prema predsjedniku Donaldu Trumpu.</p><p>Nije bila blaga ni prema kolegi Joeu Bidenu. Naime, dok su bili oboje demokratski kandidati za predsjednika prošle godine, Kamala je rešetala Bidena u televizijskim debatama zbog politike prema Afroamerikancima 70-ih godina, tijekom kojih je Biden gradio svoju političku karijeru. Harris je optužila Bidena da se protivio politici prevoženja crne djece školskim autobusima u škole gdje većinom idu bijela djeca. Rekla je tad da je Biden dio staroga, gardijskog političkog establišmenta.</p><p>- U Kaliforniji je postojala djevojčica koja je bila dio drugog razreda koji su integrirali u javne škole. I nju su vozili u školu svaki dan. Ta djevojčica bila sam ja - rekla je prošle godine Harris Bidenu. Ipak, Biden je bio oduševljen njezinim nastupom, nije joj zamjerio napade i izabrao ju je za zamjenicu.</p><p>- Kamala zna vladati. Ona je spremna raditi ovaj posao od prvog dana - rekao je Biden o Kamali.</p>