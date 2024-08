Kamala preokrenula sve preko noći, a Donald se sakrio. Više se ne može podsmjehivati Bidenu

Više nije sigurno da će se Donald Trump ležerno prošetati kroz izbore. Nakon atentata činilo se da su njegova herojska gesta i poziv na borbu zajamčili pobjedu, ali ankete pokazuju drukčije. U tri važne države, Wisconsinu, Pennsylvaniji i Michiganu, Kamala Harris, prema zadnjim anketama, dobiva 50 posto a Trump 46 posto glasova. Ispitivanje New York Timesa i Siena koledža provedeno je od 5. do 9. kolovoza na 1973 ispitanika. Wisconsin, Pennsylvania i Michigan važni su jer su "swing" države - to nisu utvrde Republikanaca ili Demokrata nego "plešu" od jedne do druge stranke, pa indiciraju pomake u javnome mišljenju. Na razini cijele zemlje Harris vodi protiv Trumpa s 42 prema 37 posto. Kamala Harris preko noći je preokrenula situaciju – Donald Trump više se ne može nadmoćno i prezrivo podsmjehivati Joeu Bidenu kao starijem kandidatu koji katkad ni sam ne zna što je rekao. Sad protiv sebe ima osjetno mlađu protivnicu. Kamala Harris, koja po majci vuče indijsko a po ocu jamajčansko podrijetlo, privući će, povrh toga, glasove "poniženih i uvrijeđenih". U SAD je tijekom Bidenova mandata ušla rijeka imigranata (procjene idu od 3 do 9 milijuna), od kojih je dio dobio državljanstvo, a ti koji su ga dobili sigurno neće glasati za Donalda Trumpa, koji na migrante želi ići đonom, a kani dovršiti gradnju zida dugog oko 3500 kilometara na granici s Meksikom. Demokrati će imati svesrdnu pomoć moćnih klanova.

