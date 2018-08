Kamenički u pritvoru: 'Vozio brzinom većom od 100 km/h'

Marinu Kameničkom (20) je sudac istrage Županijskog suda u srijedu popodne odredio istražni zatvor. Sudac je prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Kameničkom je odredio pritvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Podsjetimo, Marin Kamenički je u srijedu oko 15.20 sati stigao na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo na Selskoj cesti u Zagrebu. Stigao je u pratnji dvojice policajca. Na sebi je imao istu majicu kao i u utorak i navučenu kapuljaču preko glave, s lisicama na rukama te je vidno šepao.

Ispitivanje je završilo oko 16.30 sati. Kamenički je iz zgrade odvjetništva izašao pognute glave i šepao je. Nakon toga su ga odvezli sucu istrage na Županijskom sudu u Zagrebu.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je u srijedu objavilo priopćenje vezano uz Kameničkog i prometnu nesreću u Ilici. Priopćenje donosimo u cijelosti.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1998.) zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 1. i 4. Kaznenog zakona. (29. 8. 2018.)

Osnovano se sumnja da je okrivljenik 23. kolovoza 2018. u 21,10 sati u Zagrebu, Ulica Ilica; protivno odredbi čl. 53. st. 1. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama; upravljao osobnim vozilom marke Mercedes C63 AMG, zagrebačke registarske oznake sjevernom kolničkom trakom, desnom prometnom trakom Ulice Ilica u smjeru zapada brzinom za više od 50 km/h većom od dopuštene na tom dijelu kolnika, koja je prometnim pravilom ograničena na 50km/h za naseljeno mjesto.

Osnovano se sumnja da je takvom vožnjom pristao ugroziti druge sudionike u prometu te je dolaskom do kbr. 422 Ulice Ilica, zbog velike brzine kretanja izgubio nadzor nad vozilom i desnim kotačima naletio na rubni kamen uz desni rub kolnika. Potom je nastavio vožnju desnim kotačima preko sjevernog nogostupa, a lijevim po kolniku u smjeru zapada, nakon čega je došlo do zanošenja vozila ulijevo kojim se vozilo potpuno vratilo na kolnik prešavši u bočnom zanošenju preko sjeverne kolničke trake, a zatim preko dvije uzdužne središnje neisprekidane linije na južnu kolničku traku Ulice Ilica koja je namijenjena za kretanje vozila iz suprotnog smjera, gdje je u bočnom zanošenju ulijevo prednjim desnim bočnim dijelom naletjelo na prednji dio osobnog vozila marke Opel Astra zagrebačkih registarskih oznaka koje se kretalo južnom kolničkom trakom Ulice Ilica namijenjenoj za promet vozila javnog gradskog prijevoza putnika. Od siline udarca vozilo marke Opel Astra zagrebačkih registarskih oznaka odbačeno je unatrag u smjeru jugozapada te preko betonskog zida nabačeno na meki teren s južne strane kolnika, zaustavivši se stražnjim dijelom na mekom terenu, a prednjim dijelom na betonskom zidu, viseći iznad kolnika. Vozilo kojim je upravljao okrivljenik je nakon udarca prednjim dijelom naletjelo na potporni zid, te se i dalje nastavilo nekontrolirano kretati i zanositi u suprotnom smjeru pri čemu je došlo do ispadanja putnice iz navedenog vozila na kolnik.

Osnovano se sumnja da se nakon toga vozilo kojim je upravljao okrivljenik nastavilo s nekontroliranim kretanjem u suprotnom smjeru te desnom bočnom stranom naletjelo na prednji desni dio osobnog vozila marke Renault Clio, krapinske registarske oznake koje se kretalo južnom kolničkom trakom Ulice Ilica, lijevom prometnom trakom u smjeru istoka. Od siline udarca vozilo krapinske registarske oznake odbačeno je u lijevo te prednjim desnim dijelom prešlo preko tijela putnice koja je ispala iz vozila kojim je upravljao okrivljenik dok je ležala na sredini kolnika, a potom je vozilo sletjelo na sjeverni nogostup.

Osnovano se sumnja da je vozilo kojim je upravljao okrivljenik, nakon naleta na vozilo Renault Clio, krapinske registarske oznake, u daljnjem nekontroliranom kretanju u suprotnom smjeru desnim bočnim dijelom okrznulo desnu bočnu stranu osobnog vozila marke Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka koje se kretalo južnom kolničkom trakom Ulice Ilica, lijevom prometnom trakom u smjeru istoka te se neposredno prije zaustavilo radi izbjegavanja naleta, da bi potom uslijed svih navedenih naleta došlo do požara na osobnom vozilu kojim je upravljao okrivljenik.

U navedenoj prometnoj nesreći za koju se osnovano sumnja da ju je prouzročio okrivljenik, uslijed zadobivenih višestrukih teških tjelesnih ozljeda smrtno su stradale putnica iz njegovog osobnog vozila i putnica iz osobnog vozila marke Opel Astra zagrebačkih registarskih oznaka, dok je vozač iz istog osobnog vozila zadobio višestruke teške tjelesne ozljede.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu predložilo je sucu istrage županijskog suda u Zagrebu da se protiv okrivljenika odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (čl. 123. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku), koji je sudac istrage prihvatio i protiv okrivljenika odredio istražni zatvor.