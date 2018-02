Kamere sve snimile: Izrešetao bivšu dok je otključavala vrata

Beogradski odvjetnik D. K. (68) uhićen je zbog sumnje da je u subotu oko ponoći hicima iz pištolja ubio svoju bivšu ljubavnicu Vladanku Vučeljić (54). Vladanka Vučeljić ubijena je u noći između subote i nedelje oko 23.50 sati dok je otključavala ulazna vrata zgrade u kojoj živi u Ulici Pariske komune na Novom Beogradu, javlja Blic.

U trenutku dok je pokušavala ući u zgradu, ubojica je u nju ispalio više hitaca iz pištolja koji su je pogodili u grudi i ruku. Nesretna žena preminula je na mjestu, a ubojica je pobjegao.

Kako se doznaje, odvjetnik D. K, koji je, prema neslužbenim informacijama, bio u ljubavnoj vezi sa ubijenom ženom, priveden je u nedjelju i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Policija je u ponedjeljak priopćila da postoji osnovana sumnja da je on bio egzekutor stravičnog zločina i da je upravo on ispalio metke u ubijenu ženu.

- Daljnja istraga utvrdiće stoje li iza ljubavni problemi ili je u pitanju nešto drugo - kazao je izvor za "Blic".

Nadzorne kamere snimile sve

Navodno je kamera koja se nalazi na ulazu u zgradu snimila ubojstvo, ali i ono što mu je prethodilo.

- Ubijena žena razgovarala je nekoliko minuta sa susjedom ispred zgrade. Nakon što su se rastali, Vladanka je krenula otključati vrata. Na snimci sigurnosnih kamera zgrade, ali i okolnih zgrada, vidi se muškarac sa kapuljačom koji drži pištolj - priča izvor "Blica" upoznat sa slučajem.

Ubojica pobjegao kroz drugi ulaz u zgradu

Prema njegovim riječima, sumnja se da je ubojica pobjegao kroz drugi ulaz u zgradu, preko parkinga automobilom "Škoda".

- Nakon što budu gotova vještačenja video snimki sa zgrade gde je ubijena živjela, ali i okolnih zgrada koje imaju video nadzor, bit će poznato kuda je i kako ubojica pobjegao, a da ga nitko ne vidi - priča izvor "Blica" .

Poznanici ubijene žene, koja je inače bila financijski stručnjak, s nevjericom su primili vijest o ubojstvu.

- Vladanka je radila kao procjenitelj rizika u jednoj cijenjenoj osiguravateljskoj kući. Bila je dosta poznata u svom poslu, radila je u čak nekoliko velikih firmi. Vrijedna, radna žena. Držala je mnogobrojna predavanja kolegama iz branše i faktički je bila nezamjenjiva - priča poznanica ubijene Vladanke.

Bila je udovica, ima kćer koja je student

Navodno je Vladanka još davno ostala udovica.

- Njoj je prije mnogo godina preminuo muž. Iza nje je ostala kći, koja je student. Vladanka je bila predivna žena, odmjerena, otresita, borbena. Stalno je radila na sebi i usavršavala se, a nikad nije prekoračila granice - govori poznanica Vladanke za Blic.

Prema njezinim riječima, Vladanka je rijetko kada pričala o svom ljubavnom životu.

- Iako nije mnogo pričala, znala je nagovijestiti da ima nekoga u svom životu, da nije sama već neko vrijeme. Ona je bila predivna osoba. Ne mogu vjerovati da je ubijena - kaže ona.

'Čula sam između tri i četiri pucnja'

Susjedi Vladanke Vučeljić kazali su za "Blic" da ne mogu vjerovati što se dogodilo njihovoj susjedi.

- Ne poznajem ženu osobno, viđala sam je u prolazu. U noći kad je ubijena čula sam između tri i četiri pucnja. Mislila sam da su petarde, međutim kad sam vidjela policiju ispred zgrade, shvatila sam da se dogodilo najgore. Tek ujutro sam saznala da je ubijena susjeda sa osmog kata - priča stanarka u zgradi u kojoj je Vladanka ubijena.