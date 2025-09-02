Obavijesti

News

Komentari 0
KRAJ BLOKADE

Kamionski prijevoznici iz BiH prekidaju prosvjed, zadovoljni obećanjima, ali nema jamstava

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kamionski prijevoznici iz BiH prekidaju prosvjed, zadovoljni obećanjima, ali nema jamstava
3

Od ovog momenta možemo reći da je blokada obustavljena. Sada ćemo izvijestiti koordinatore po svim regijama da se povuku vozila i da se uspostavi normalni promet, kazao je novinarima u Sarajevu Mirsad Durmić

Kamionski prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u utorak su odlučili prekinuli prosvjed i blokade carinskih terminala te prometnica započete u ponedjeljak nakon što su od predstavnika vlasti dobili uvjeravanja kako će ubrzano raditi na poboljšanju uvjeta za njihovo poslovanje i uklanjanju administrativnih zapreka.

"Od ovog momenta možemo reći da je blokada obustavljena. Sada ćemo izvijestiti koordinatore po svim regijama da se povuku vozila i da se uspostavi normalni promet", kazao je novinarima u Sarajevu Mirsad Durmić, jedan od predstavnika konzorcija "Logistika BiH" koji okuplja prijevozničke tvrtke iz BiH.

On je to izjavio nakon sastanka kojega su imali s premijerom Federacije BiH Nerminom Nikšićem koji je obećao brzo razmatranje svih zahtjeva prijevoznika.

"Mi ćemo sa svoje strane nastaviti suradnju na rješavanju problema", kazao je Nikšić.

KAMIONI BLOKIRALI BiH Milorad Dodik skuplja političke poene na muci vozača. Slika se s njima držeći tri prsta u zraku
Milorad Dodik skuplja političke poene na muci vozača. Slika se s njima držeći tri prsta u zraku

Iako nisu mogli dobiti nikakva jamstva kako će se riješiti njihov zahtjev da se vozačima kamiona iz BiH omogući nesmetani rad odnosno vožnja na teritoriju država-članica Europske unije, prijevoznici su se ipak zadovoljili početnim koracima odnosno najavama izmjena pravilnika koji reguliraju njihov rad u samoj zemlji, ubrzanja carinskih procedura te pojednostavljenja sustava obuke i certificiranja novih vozača.

Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto istaknuo je kako problem tretmana vozača kamiona može biti riješen isključivo odlukama koje donosi sama EU a jedino što državama zapadnog Balkana ostaje na raspolaganju je da to traže zajednički i koordinirano.

KOLONE KAMIONA Nema još rješenja, prijevoznici u BiH i dalje blokiraju carinske terminale i dijelove prometnica
Nema još rješenja, prijevoznici u BiH i dalje blokiraju carinske terminale i dijelove prometnica

Vozači kamiona iz BiH kao i iz drugih država regije svoj posao na teritoriju EU mogu raditi samo do 90 dana unutar šest mjeseci, a svaki dan više od toga znači kazne i potencijalni izgon uz dugotrajnu zabranu ulaska na teritorij Schengena.

Stoga prijevoznici traže da se njihove vozače tretira poput posada zrakoplova odnosno da se na njih ne primjenjuju pravila koja u EU vrijede za obične posjetitelje i turiste.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)
Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!
FOTO

Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!

Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice
FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije
OLUJA POTOPILA ISTRU

FOTO U dva sata 2000 udara munja! Palo 100 l kiše po m2! Pogledajte šokantne fotografije

Bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, u protekla 2 sata zabilježeno je gotovo 2000 udara munja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025