I SDP, i Možemo!, i Most zajahali su ekološki val, što Plenkoviću i HDZ-u situaciju čini vrlo teškom - protiv HDZ-a i DP-a na tom je pitanju gotovo cijeli ostatak scene
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Kampanja je počela, ali su se maknuli od pitanja ideologije. Tko će na kraju izbjeći (ot)pad?
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Početkom ove godine Andrej Plenković pozvao je HDZ-ovce da se ne uspavaju jer će “kampanja trajati dvije i pol godine”. HDZ-ovi oponenti s ljevice, objasnio je, djelovat će “strategijom kaosa” - fašizacija HDZ-a, korupcija, inflacija i HDZ-ova okupacija institucija... Plenković je dodao da su sve to “isfabricirane teze kojim će se pokušati zaplašiti biračko tijelo i odvratiti od HDZ-a”...
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