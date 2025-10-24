Obavijesti

NALJUTIO SE

Kanada obustavila reklamu s Reaganom zbog koje je Trump prekinuo trgovinske pregovore

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Reuters

Sporni oglas, financiran od strane vlade Ontarija, koristi isječke iz Reaganovog radijskog govora iz 1987. u kojem upozorava da carine "štete svakom Amerikancu"

Premijer Ontarija Doug Ford najavio je da će pauzirati emitiranje televizijske reklame protiv carina u SAD-u nakon što je američki predsjednik Donald Trump zbog nje naglo prekinuo trgovinske pregovore s Kanadom. Kampanja, koja citira bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana, izazvala je žestoku reakciju iz Bijele kuće.

Predsjednik Trump je u objavi na društvenoj mreži Truth Social reklamu nazvao "LAŽNOM" i "nečuvenom", optužujući Kanadu za pokušaj nezakonitog utjecaja na američki Vrhovni sud. "Na temelju njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM OVIME SE PREKIDAJU", napisao je Trump.

Sporni oglas, financiran od strane vlade Ontarija, koristi isječke iz Reaganovog radijskog govora iz 1987. u kojem upozorava da carine "štete svakom Amerikancu".

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kad netko kaže: 'Uvedimo carine na strani uvoz', izgleda kao da radi patriotsku stvar štiteći američke proizvode i radna mjesta. I ponekad nakratko djeluje, ali samo nakratko. No, dugoročno gledano, takve trgovinske barijere štete svakom američkom radniku i potrošaču - kaže Reagan u reklami.

Američke carine od 35 posto na većinu kanadske robe, te posebne carine od 50 posto na metale i 25 posto na automobile, teško su pogodile gospodarstvo Ontarija, središte kanadske autoindustrije.

Nakon konzultacija s kanadskim premijerom Markom Carneyem, Ford je u petak objavio odluku o privremenom zaustavljanju kampanje od ponedjeljka.

- Naša namjera je uvijek bila pokrenuti razgovor o vrsti gospodarstva koju Amerikanci žele graditi. Postigli smo svoj cilj, dosegnuvši američku publiku na najvišim razinama - izjavio je Ford.

Dodao je da će se oglas ipak emitirati tijekom vikenda za vrijeme utakmica World Seriesa, prije nego što bude povučen kako bi se "omogućio nastavak pregovora". Premijer Carney poručio je da je Kanada spremna nastaviti razgovore "kada Amerikanci budu spremni".

Dodatnu dimenziju sukobu dala je i Zaklada Ronald Reagan, koja je optužila vladu Ontarija za "selektivno" korištenje i pogrešno predstavljanje Reaganovog govora bez traženja dozvole te najavila razmatranje pravnih opcija. Cijela kampanja, koja se emitirala na američkim mrežama poput FOX-a i NBC-a, koštala je pokrajinu oko 54 milijuna eura.

