Kanada ukida mnoge uzvratne carine na američku robu

Kanada će ukinuti mnoge uzvratne uvozne carine na američku robu i intenzivirati kontakte sa Sjedinjenim Državama u cilju dogovaranja novog trgovinskog sporazuma i sigurnosnog partnerstva, rekao je u petak kanadski premijer Mark Carney. Kanadske carine na američke automobile, čelik i aluminij ostat će za sada na snazi, rekao je novinarima u Ottawi.

Carney je rekao da je SAD nedavno dao jasno do znanja da neće uvoditi carine na kanadsku robu koja je u skladu sa sporazumom o slobodnoj trgovini između SAD-a, Meksika i Kanade (USMCA), što je pozdravio.

"U tom kontekstu i u skladu s kanadskom predanošću USMCA-u, danas objavljujem da će kanadska vlada sada postupiti kao i SAD i ukloniti sve kanadske carine na američku robu izričito obuhvaćenu USMCA-om", rekao je.

"Kanada i SAD sada su ponovno uspostavili slobodnu trgovinu za veliku većinu naše robe", dodao je, ponovivši da je u u odnosu prema kanadskim trgovinskim partnerima, kanadski izvoz u cjelini i dalje podvrgnut niskim američkim carinama.

Carney je razgovarao s Trumpom u četvrtak. Na pitanje je li mu on rekao da će ukidanje carina pokrenuti pregovore, Carney je rekao: "Da."

Trump je u petak pozdravio kanadsku odluku i rekao da uskoro planira ponovno razgovarati s kanadskim premijerom.

"On ukida uzvratne carine, što mislim da je lijepo i uskoro ćemo ponovno razgovarati telefonom", rekao je novinarima na konferenciji za novinare u Ovalnom uredu, dodajući da je imao jako dobar telefonski razgovor s Carneyjem u četvrtak. "On mi se sviđa."