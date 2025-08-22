Obavijesti

Kanada ukida mnoge uzvratne carine na američku robu

Kanada ukida carine na američku robu, ali zadržava na aute, čelik i aluminij. Trump i Carney dogovaraju novi trgovinski sporazum i partnerstvo. Slobodna trgovina vraća se na velika vrata

Kanada će ukinuti mnoge uzvratne uvozne carine na američku robu i intenzivirati kontakte sa Sjedinjenim Državama u cilju dogovaranja novog trgovinskog sporazuma i sigurnosnog partnerstva, rekao je u petak kanadski premijer Mark Carney. Kanadske carine na američke automobile, čelik i aluminij ostat će za sada na snazi, rekao je novinarima u Ottawi.

Carney je rekao da je SAD nedavno dao jasno do znanja da neće uvoditi carine na kanadsku robu koja je u skladu sa sporazumom o slobodnoj trgovini između SAD-a, Meksika i Kanade (USMCA), što je pozdravio.

"U tom kontekstu i u skladu s kanadskom predanošću USMCA-u, danas objavljujem da će kanadska vlada sada postupiti kao i SAD i ukloniti sve kanadske carine na američku robu izričito obuhvaćenu USMCA-om", rekao je. 

SKOK SA 300 MILIJARDI Američki ministar financija očekuje znatan rast prihoda od carina, smanjivat će golemi dug
Američki ministar financija očekuje znatan rast prihoda od carina, smanjivat će golemi dug

"Kanada i SAD sada su ponovno uspostavili slobodnu trgovinu za veliku većinu naše robe", dodao je, ponovivši da je u u odnosu prema kanadskim trgovinskim partnerima, kanadski izvoz u cjelini i dalje podvrgnut niskim američkim carinama.

Carney je razgovarao s Trumpom u četvrtak. Na pitanje je li mu on rekao da će ukidanje carina pokrenuti pregovore, Carney je rekao: "Da."

Trump je u petak pozdravio kanadsku odluku i rekao da uskoro planira ponovno razgovarati s kanadskim premijerom.

"On ukida uzvratne carine, što mislim da je lijepo i uskoro ćemo ponovno razgovarati telefonom", rekao je novinarima na konferenciji za novinare u Ovalnom uredu, dodajući da je imao jako dobar telefonski razgovor s Carneyjem u četvrtak. "On mi se sviđa."

