Kanada želi poseban savez s EU-om, ali ne želi članstvo: 'Dijelimo iste vrijednosti'

Kanada želi sklopiti "jedinstvenu vrstu saveza" s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je u nedjelju premijer Mark Carney nakon što je Wall Street Journal izvijestio da čelnik ispituje može li Kanada postati "pridružena članica" bloka. EU, koja dosad nije iskazivala fleksibilnost u vezi s pravilima članstva, otvorena je za ideju da Kanadi dodijeli novi status pridruženog članstva koji tek treba osnovati, izvijestile su novine pozivajući se na neimenovane dužnosnike iz EU-a i Kanade.

"Ne želimo postati članica Europske unije", rekao je Carney.

"Ono što tražimo, i o čemu ćemo započeti razgovore, jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije", rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. "Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne."

Carneyjev ured potvrdio je u subotu da će ovog tjedna otputovati u Francusku i Veliku Britaniju. Obratit će se Europskom parlamentu u Strasbourgu i nazočiti govoru predsjednice EU Ursule von der Leyen o stanju Europske unije koji će ona održati u srijedu.

Novine Globe and Mail odvojeno su izvijestile da je EU, a ne Carney, ponudila naziv pridruženog članstva, pozivajući se na anonimni izvor koji je rekao da je svaka rasprava o imenu odnosa preuranjena.

Europski je parlament u ponedjeljak priopćio da otvara područni ured u Ottawi, istaknuvši da se potezom "naglašava predanost Europskog parlamenta produbljivanju političkog dijaloga i ‌suradnje s Kanadom".

Eskalirajući trgovinski rat Kanade sa Sjedinjenim Državama dodao je na hitnosti strateškom okretanju te sjevernoameričke zemlje prema drugim trgovinskim partnerima. Odnosi ⁠između Ottawe i Washingtona naglo su se pogoršali otkako se predsjednik Donald Trump vratio u Bijelu kuću prošle godine zbog neslaganja oko trgovine i drugih pitanja.

Kanada i ⁠EU raspravljaju o načinima da se kanadskoj robi, uslugama i radnicima koji su uključeni u strateške opskrbne lance kao što su energija, umjetna inteligencija, obrana i ključni minerali dopusti slobodno kretanje, čime se de facto pomiču granice EU-a, analizira Wall Street Journal.

Kanada i ‌EU također razgovaraju o postavljanju podvodnih kabela, zajedničkoj izgradnji podatkovnih centara, pohrane podataka u oblaku i novih satelitskih mreža, kao i infrastrukture za transport kanadske energije u EU, pišu novine.

Carney redovito razgovara s nekoliko čelnika EU-a, ponajviše s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, o mogućnosti da se Kanađanima dopusti boravak i rad u EU-u bez viza, rekao je WSJ, pozivajući se na dva neimenovana dužnosnika upoznata s tim pitanjem.