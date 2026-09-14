Obavijesti

News

Komentari 0
traže poseban status

Kanada želi poseban savez s EU-om, ali ne želi članstvo: 'Dijelimo iste vrijednosti'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kanada želi poseban savez s EU-om, ali ne želi članstvo: 'Dijelimo iste vrijednosti'
Foto: Jon Blacker
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kanada planira sklopiti novi savez s Europskom unijom, usmjeren na zajedničke vrijednosti i suradnju, dok istovremeno odbacuje mogućnost članstva u bloku.

Kanada želi sklopiti "jedinstvenu vrstu saveza" s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je u nedjelju premijer Mark Carney nakon što je Wall Street Journal izvijestio da čelnik ispituje može li Kanada postati "pridružena članica" bloka. EU, koja dosad nije iskazivala fleksibilnost u vezi s pravilima članstva, otvorena je za ideju da Kanadi dodijeli novi status pridruženog članstva koji tek treba osnovati, izvijestile su novine pozivajući se na neimenovane dužnosnike iz EU-a i Kanade.

"Ne želimo postati članica Europske unije", rekao je Carney.

"Ono što tražimo, i o čemu ćemo započeti razgovore, jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije", rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. "Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne."

Carneyjev ured potvrdio je u subotu da će ovog tjedna otputovati u Francusku i Veliku Britaniju. Obratit će se Europskom parlamentu u Strasbourgu i nazočiti govoru predsjednice EU Ursule von der Leyen o stanju Europske unije koji će ona održati u srijedu.

NAKON PRITISKA Kanadske carine na uvoz iz SAD-a stupaju na snagu u utorak
Kanadske carine na uvoz iz SAD-a stupaju na snagu u utorak

Novine Globe and Mail odvojeno su izvijestile da je EU, a ne Carney, ponudila naziv pridruženog članstva, pozivajući se na anonimni izvor koji je rekao da je svaka rasprava o imenu odnosa preuranjena.

Europski je parlament u ponedjeljak priopćio da otvara područni ured u Ottawi, istaknuvši da se potezom "naglašava predanost Europskog parlamenta produbljivanju političkog dijaloga i ‌suradnje s Kanadom".

Eskalirajući trgovinski rat Kanade sa Sjedinjenim Državama dodao je na hitnosti strateškom okretanju te sjevernoameričke zemlje prema drugim trgovinskim partnerima. Odnosi ⁠između Ottawe i Washingtona naglo su se pogoršali otkako se predsjednik Donald Trump vratio u Bijelu kuću prošle godine zbog neslaganja oko trgovine i drugih pitanja. 

dvije zemlje traže promjene EU produžio sankcije Rusima samo na tjedan dana, Zelenski: 'Nije vrijeme za darove Rusiji...'
EU produžio sankcije Rusima samo na tjedan dana, Zelenski: 'Nije vrijeme za darove Rusiji...'

Kanada i ⁠EU raspravljaju o načinima da se kanadskoj robi, uslugama i radnicima koji su uključeni u strateške opskrbne lance kao što su energija, umjetna inteligencija, obrana i ključni minerali dopusti slobodno kretanje, čime se de facto pomiču granice EU-a, analizira Wall Street Journal.

Kanada i ‌EU također razgovaraju o postavljanju podvodnih kabela, zajedničkoj izgradnji podatkovnih centara, pohrane podataka u oblaku i novih satelitskih mreža, kao i infrastrukture za transport kanadske energije u EU, pišu novine.

Carney redovito razgovara s nekoliko čelnika EU-a, ponajviše s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, o mogućnosti da se Kanađanima dopusti boravak i rad u EU-u bez viza, rekao je WSJ, pozivajući se na dva neimenovana dužnosnika upoznata s tim pitanjem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance
I TO U ISTOJ GODINI

Osječko veselje: Tate blizanci i sami su dobili svoje blizance

Marijan i Ivica Vuka su jednojajčani blizanci. Cijeli život su iznimno povezani, sve rade zajedno. A sada su u istoj godini postali očevi blizancima
Prvi pacijent u KBC-u Split dobio 'umjetno srce': 'Boljela me noga, nisam znao što mi je'
VELIKI USPJEH KBC-a SPLIT

Prvi pacijent u KBC-u Split dobio 'umjetno srce': 'Boljela me noga, nisam znao što mi je'

S obzirom na to da je bolest došla u samu završnu, terminalnu fazu, smrtni ishod bi nastupio uskoro, kaže nam docent Mate Petričević, koji je operirao pacijenta iz Dicma.
Sindikat policije nakon femicida u Slatini: 'Uvjereni smo da su kolege postupali u dobroj vjeri'
OGLASILI SE PRIOPĆENJEM

Sindikat policije nakon femicida u Slatini: 'Uvjereni smo da su kolege postupali u dobroj vjeri'

Sindikat navodi da je s dubokom tugom primio vijest o smrti sugrađanke koja je izgubila život u tragičnim okolnostima te da razumije gnjev, tugu i potrebu javnosti za odgovorima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026