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Stigla velika odluka

Kanađanka dobila Nobelovu nagradu za književnost

Piše HINA,
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Kanađanka dobila Nobelovu nagradu za književnost
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Foto: Christine Olsson
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Nobelova nagrada za književnost dodijeljena je kanadskoj pjesnikinji Anne Carson, koja je prepoznata za svoj inovativni doprinos suvremenoj književnosti, a nagrada iznosi 12 milijuna švedskih kruna.

Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodijeljena je u četvrtak kanadskoj pjesnikinji Anne Carson (76) za njezin "smjeli i inventivni" rad, objavio je žiri u četvrtak. Autorica, koja je bila na Islandu kada je nagrada objavljena, prepoznata je "zbog svog smjelog i inventivnog rada koji je, u razigranom dijalogu s klasičnom tradicijom, izazvao nove oblike suvremene književnosti", rekla je Ingrid Carlberg, stalna tajnica Švedske akademije.

Nagradu dodjeljuje Švedska akademija i iznosi 12 milijuna švedskih kruna (1,2 milijuna američkih dolara).

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Kanadska spisateljica Anne Carson osvojila Nobelovu nagradu za književnost 2026. godine. VIDEO
Kanadska spisateljica Anne Carson osvojila Nobelovu nagradu za književnost 2026. godine. | Video: 24sata/reuters

Djelo kanadske pjesnikinje i esejistice Carson često spaja stihove, prozu, dijalog i prijevod u mješavini koja prkosi žanrovskim podjelama.

Nadaleko je poznata po svojim prijevodima klasične grčke književnosti, koja snažno utječe na njezin rad, u rasponu od opernih libreta do književne kritike i romana u stihu kao što je "Autobiografija crvene" iz 1998. godine.

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Njezin je stil vidljiv u kazališnom komadu "Norma Jeane Baker iz Troje" iz 2019. godine, koji spaja priče o Heleni Trojanskoj iz Euripidove drame "Helena" i Marilyn Monroe.

Carson je tako zauzela mjesto uz velikane kao što su Aleksandar Solženjicin, Alice Munro i Ernest Hemingway.

Akademija je bila predmet kritika zbog ignoriranja nekih od najvećih književnih velikana u posljednjih 120 godina, poput Lava Tolstoja, Virginije Woolf i Jorgea Luisa Borgesa. Prigovaralo joj se i zbog zanemarivanja američkih pisaca – iako je 2016. nagradu dodijelila kantautoru Bobu Dylanu – te je optuživana da su joj izbori previše opskurni.

Books written by 2026 Nobel Prize for Literature winner Anne Carson on display at Waterstones bookshop in London
Foto: Hannah McKay

Branitelji Akademije ističu da je donosila i popularne odluke, poput Kolumbijca Gabriela Garcíje Márqueza 1982. i Doris Lessing 2007. godine, tvrdeći da je dio njezine zadaće istaknuti manje poznate književne tradicije i potaknuti čitatelje na širenje vidika.

Utemeljene oporukom švedskog izumitelja dinamita i poduzetnika Alfreda Nobela, nagrade za postignuća u književnosti, znanosti i miru dodjeljuju se od 1901. godine.

Prošlogodišnju nagradu dobio je mađarski pisac László Krasznahorkai, kojeg je američka kritičarka Susan Sontag prozvala "majstorom apokalipse".

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