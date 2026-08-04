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UGROŽAVAJU SITUACIJU

Kanaderi prekinuli s gašenjem požara kod Zadra zbog drona. Izdali su ozbiljno upozorenje!

Piše Antonela Šaponja,
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Kanaderi prekinuli s gašenjem požara kod Zadra zbog drona. Izdali su ozbiljno upozorenje!
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Foto: Čitatelj 24sata
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Naime, protupožarni zrakoplovi morali su prekinuti gašenje požara kod naselja Vrsi u Zadarskoj županiji zbog drona koji se nalazio u zoni njihova djelovanja

Hrvatska vatrogasna zajednica uputila je apel građanima da ne koriste dronove za snimanje požara jer time mogu ozbiljno ugroziti posade protupožarnih zrakoplova, vatrogasce na terenu i cijelu akciju gašenja. Naime, protupožarni zrakoplovi morali su prekinuti gašenje požara kod naselja Vrsi u Zadarskoj županiji zbog drona koji se nalazio u zoni njihova djelovanja.

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Požar u zadarskom naselju Novi Bokanjac VIDEO
Požar u zadarskom naselju Novi Bokanjac | Video: čitatelj/24sata

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozoravaju da udar drona u protupožarni zrakoplov može izazvati ozbiljna oštećenja letjelice, pa čak i njezino rušenje. Zbog toga piloti, čim uoče dron u blizini požarišta, moraju odmah prekinuti gašenje iz zraka.

- To višestruko usložnjava situaciju na terenu - poručili su vatrogasci.

Probleme stvaraju i brodice koje se približavaju mjestima na kojima kanaderi i drugi protupožarni zrakoplovi zahvaćaju vodu iz mora ili jezera. Vatrogasci pozivaju građane da se tim područjima ne približavaju kako ne bi ugrozili sigurnost leta.

Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica

Upozoravaju i da građani ne dolaze na požarišta pješice ili vozilima kako bi snimali i fotografirali vatru. Takvim ponašanjem mogu ometati prolazak vatrogasnih vozila i rad gasitelja, ali i dovesti u opasnost vlastiti život.

- Ne koristite dronove za snimanje požarišta i ne ometajte gašenje požara ili druge intervencije vatrogasaca radi snimanja, vlastite znatiželje i zabave - poručili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Dodali su da će svako neovlašteno korištenje drona iznad požarišta prijaviti policiji. Građane koji primijete požar pozvali su da odmah nazovu vatrogasce na broj 193.

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