Kancelar tvrdi: Njemačka bi trebala bojkotirati Eurosong ako Izrael bude isključen

Na pitanje u intervjuu za javnu televiziju ARD treba li Njemačka dobrovoljno odustati od sudjelovanja u tom slučaju, konzervativni političar odgovorio je: "To bih podržao. Mislim da je skandal što se o tome uopće raspravlja. Izrael tamo pripada."

Zemlje iz Europe, ali i šire, prijavljuju pjesmu za natjecanje Eurovizije, a izvedbe ocjenjuju nacionalni žiri i javno glasanje. Pritisak na organizatore natjecanja raste već tjednima, a nekoliko televizijskih kuća, uključujući one iz Španjolske, Irske i Nizozemske, prijete povlačenjem ako Izraelu ne bude zabranjeno sudjelovanje, navodeći kao razlog vojnu akciju te zemlje u Pojasu Gaze.

Nacionalne televizijske kuće imaju središnju ulogu na Eurosongu, budući da su službeni predstavnici svojih zemalja unutar Europske radiodifuzne unije (EBU), odgovorni za odabir njihovih prijava, koordinaciju prijenosa uživo i nadzor postupaka glasanja.

EBU je krajem prošlog mjeseca izjavio da će u studenom održati online sastanak svih članica kako bi glasali o sudjelovanju na natjecanju 2026. godine.

Sljedeći Eurosong trebao bi se održati u Beču u svibnju 2026. godine.

Veliki javni prosvjedi protiv sudjelovanja Izraela na Eurosongu dogodili su se ove i prošle godine.