Nakon što je parlamentarna većina odbila podržati Zlatu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, saborski Odbor za pravosuđe danas ima novo saslušanje kandidata koji žele preuzeti tu funkciju nakon Đure Sesse, kojem je mandat istekao u srpnju.

Ovog je puta kandidat predsjednika Zorana Milanovića sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Radovan Dobronić. Na javni poziv su se javili još i Barbara Gundić iz Državne komisije za kontrolu javne nabave, sudac Vrhovnog suda Marin Mrčela, sutkinja Visokog kaznenog suda Lana Peto Kujundžić te odvjetnik Šime Savić. Svi oni će članovima Odbora predstaviti svoje programe, a zastupnici će imati prilike postaviti im pitanja. Na čelo Vrhovnog suda htio je i Daniel Mejer, no njegova prijava nije ispunila uvjete javnog poziva.

Na općoj sjednici Vrhovnog suda kandidaturu Mrčele, aktualnog v.d.-a predsjednika Vrhovnog suda, podržalo je 29 od 31 prisutnog suca, Dobronića su podržala njih četiri, dok ostali kandidati nisu dobili ni jedan glas.

U svom uvodom govoru i 15-minutnom predstavljanju Dobronić se osvrnuo na kritike sudstva zbog brojnih neriješenih sudskih sporova i sporost u radu sudova.

- 20 godina se prezentira javnosti da su neriješeni sudski sporovi problem isključivo sudačkog nerada. No, možemo napraviti usporedbu unutar EU, najbolje se usporediti s Njemačkom s kojom smo povezani na mnogo načina i dio smo tog kontinentalnog germanskog pravnog kruga. I kad pogledate tamo situaciju, vidi se da oni nemaju takav problem neriješenih predmeta i da nitko tamo ne govori o tome kao ozbiljnom problemu. Po tome bi proizašao zaključak da su njemački suci marljivi pa nemaju zaostatke, a da su hrvatski lijenčine i nesposobni. No, to jednostavno nije točno - poručio je Dobronić-.

'Sudski predmeti se gomilaju i zbog nekvalitetnog upravljanja države i jedinica lokalne samouprave'

Naglasio je kako društva koja su organizirana i odgovorna sama po sebi ne stvaraju sudske sporove.

- Zato što imaju dvije osobine - organiziranost i odgovornost - istaknuo je dodavši kako nudi sistemska rješenja koja zahtijevaju organizaciju i koordinaciju samog sustava.

Pa je opisao situaciju na sudovima.

- Od milijun predmeta na četiri milijuna stanovnika koji se stvaraju svake godine, sigurno je da nisu svi najteži slučajevi, ali su to spisi koji kad se stvore stvaraju zagušenje. I zato najprije treba napraviti pravilnu dijagnozu, kao u medicinu, da se može liječiti. U tih milijun predmeta su, po mom iskustvu, najmanje 200.000-300.000 tisuća sporovi koji imaju veze sa samom državom ili s poduzećima u njenom vlasništvu ili jedincima lokalne samouprave. Pa onda mnoštvo sporova jedinica lokalne samouprave sa svojim komunalnim poduzećima. Evo kod mene svake godine se ponavlja na tisuće sporova između HEP-a i Grada Zagreba, a radi se o posljedicama nedovoljno kvalitetnog upravljanja - poručio je naglasivši kako treba osigurati kvalitetno upravljanje u smislu smanjenja sudskih sporova.

- Naime, Zagreb ima puno imovine, ni ne zna koju, tko je u njoj, korisnici ih nastoje nadmudriti, HEP, pak, ima evidenciju koja je neažurna i oni te banalne sporove rješavaju putem suda - naveo je zbog čega se gomilaju sudski predmeti.

Dio problema je i u pogrešnom stavu trgovačkih sudova, istaknuo je.

- Jedno 300.000 sporova godišnje su zbog neplaćanja računa. Kada dopustimo da za svaki račun koji je uredno izdan i protiv njega nije bilo pravovremenog prigovora, kada se može otvoriti parnica o svakom neplaćenom računu, jasno je da ćemo imati toliko parnica. A to se može spriječiti - kazao je.

Treba promijeniti praksu javnih bilježnika, naglasio je, milom ili silom.

- Francuti su im oduzeli dio ovlaštenja. Sudovi ne provode nešto propisno 1996. a to je da prigovor mora biti obrazložen - poručio je.

Uskoro više...