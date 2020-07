\u00a0

<p>Nakon što je <strong>Peđa Grbin</strong> prvi istaknuo svoju kandidaturu za novog predsjednika SDP-a, stigla mi je podrška <strong>Siniše Hajdaš Dončića</strong>, koji se također spominjao kao jedan od favorita za to mjesto. </p><p>- Dao sam mu podršku uz obećanje da sada više nema podjela i da okupi sve - poručio je Hajdaš Dončić. </p><p>Grbin je kandidaturu najavio na svom profilu na Facebooku nakon što je stranka primila jak udarac na posljednjim izborima.</p><p>- Naša stranka je zapuštena, u izazovnoj financijskoj situaciji i mnogi su naši ljudi njome razočarani. Vrijeme je da to zajedno promijenimo! - poručio je Grbin. </p><p> </p><p>Hajdaš Dončić je, kao i Grbin, na parlamentarne izbore morao sa 14. mjesta, a obojica su ušli u Sabor zahvaljujući velikom broju preferencijalnih glasova.</p><p>Dan nakon potopa na izborima, Hajdaš Dončić iako nije želio licitirati imenima kazao je kako ima troje, četvero ljudi koji imaju legitimitet biti na tom mjestu. I <strong>Biljana Borzan</strong>, koju bi većina članstva i birača SDP-a voljeli vidjeti na mjestu predsjednice SDP-a tu je mogućnost odbacila napominjući kako je mjesto predsjednika stranke za one koji su se dokazali sad na ovim izborima. Najavila je da će podržati kandidata koja će ojačati socijaldemokraciju u Hrvatskoj, vratiti joj energiju i birače kako bi preuzeti vođenje naše zemlje.</p><p> </p>