Kao da je u zemlju propala: Svi traže junicu iz Donjeg Miholjca

U noći na 25. veljače, misteriozno je nestala steona junica OPG-a Stojaković iz Krunoslavlja, pokraj Donjeg Miholjca.

- Tu večer su nam javili da su naše krave na poljskom putu između Krunoslavlja i Golinca. Moj brat Ljupko je otišao tamo i zatekao stado kraj oranice, bilo je dezorijentirano i uplašeno. Smirio ih je i vratio na pašnjak, no utvrdio je da nedostaje jedna junica. Rekao nam je, pa smo se mi oko dva sata iza ponoći uputili u potragu. Sutradan smo je tražili cijeli dan, obišli smo sve livade i šumarke, ali nje nije bilo. Brat je na oranici pronašao mjesto gdje je junica, pretpostavljamo, ležala ubijena. Bilo je krvi i točno se vidio otisak njenog tijela, pozvali smo policiju - kaže vlasnik OPG-a Dražen Stojaković (40). Policajci su došli i snimali sve tragove koji su vodili prema Golincu.

- Kada smo došli pred samo selo, pronašli smo dijelove kože s dlakom. Sve je upućivalo na to da je to od naše junice, ali policajci iz njima poznatog razloga staju i ne idu dalje pratiti trag. Vjerujem da smo bili na samo nekoliko koraka do mjesta gdje je završila naša junica – rekao je Dražen Stojaković. Njihov otac je rekao da je ovo prvi puta da im se nešto ovako dogodilo.

- Uz stado uvijek imamo pse koji nam pomažu oko čuvanja stoke, mada imamo električnog pastira. Mislim da je u ovom slučaju bila koordinirana akcija više njih, ne bih sada govorio o našim sumnjama, to smo rekli policiji – rekao je otac. Policija kaže da traže mogućeg počinitelja kaznenog djela.

