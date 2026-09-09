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Kao dijete preživjela je horor Auschwitza. Zgrozila je pobjeda AfD-a: 'Opasnost je stvarna...'

Piše 24sata,
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Kao dijete preživjela je horor Auschwitza. Zgrozila je pobjeda AfD-a: 'Opasnost je stvarna...'
Foto: Angelika Warmuth
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Potiče mlade da razmišljaju o povijesti, o tome kako se povijest može ponoviti.  Posjećuje škole i govori djeci o holokaustu...

Eva Umlauf rođena je 1942. godine u nacističkom logoru Novaky u Slovačkoj. Jedna je od najmlađih preživjelih zatočenica Aushwitza. Na ruci su joj u ovome logoru smrti tetovirali A-26959, tetovažu nikad nije uklonila, nosi je kao podsjetnik na horor koji je preživjela kao malo dijete.

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Eva Umlauf (83) VIDEO
Eva Umlauf (83) | Video: 24sata/Reuters

S majkom Agnes deportirana je u Auschwitz kao dijete od manje od dvije godine u studenome 1944. godine. Zbog kašnjenja vlaka stigle su nakon što su plinske komore prestale raditi. Ona i majka čudom su preživjele ovaj koncentracijski logor, oslobođene su u siječnju 1945. godine. Otac joj nije preživio nacističke logore smrti.

Nakon rata studirala je medicinu u Bratislavi, postala je pedijatrica i psihoterapeutkinja. 

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Od 1967. živi u Münchenu. Posjećuje škole i učenike upozorava na antisemitizam  Godine 2025. izabrana je za predsjednicu Međunarodnog odbora za Auschwitz. Sad je u šoku nakon što je AfD došao do nadmoćne pobjede na pokrajinskim izborima.

"Seizmički", "društveno-politički potres", "prekretnica za Njemačku". Ovim su riječima politički analitičari i brojni mediji opisali zapanjujuću pobjedu protuimigracijske stranke Alternativa za Njemačku (AfD) na nedjeljnim pokrajinskim izborima. Pobjeda u Saskoj-Anhaltu, jednoj od manjih njemačkih pokrajina, izazvala je šok diljem Njemačke i Europe i otvorila brojna pitanja o političkoj budućnosti najmoćnije članice Europske unije, pisao je BBC.

Iako se radi o regionalnim izborima, njihov utjecaj osjeća se na nacionalnoj razini. Uvjerljiva pobjeda AfD-a, koji je osvojio oko 44 posto glasova, stavlja golem pritisak na već poljuljanu centrističku koalicijsku vladu u Berlinu. Za konzervativnog kancelara Friedricha Merza, čiji je CDU doživio težak poraz sa samo 17-18 posto podrške, ovaj bi rezultat mogao biti i čavao u političkom lijesu. Merz je, naime, obećao smanjiti popularnost AfD-a, a dogodilo se upravo suprotno.

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Usprkos uvjerljivoj pobjedi, upitno je hoće li AfD dobiti mandat za sastavljanje vlade. CDU i ostale velike stranke odbacuju suradnju s AfD-om, dok je BSW nakon izbora ostavio otvoreniji stav...

- Strah nas je, znamo što se događa s manjinama, što se događa sa strancima... Biti stranac u Njemačkoj nije pretjerano zabavno. Postoji strah da će se povijest ponoviti. Opasnost je stvarna sada, ovo je samo početak... - kaže o pobjedi AfD Umlauf, piše Reuters.

Ne može shvatiti kako je AfD osvojio 44 posto glasova...

- Ne mislim da su to samo protestni glasovi. Imate puno mladih koji nikad nisu iskusili rat, oni glasaju za AfD. Ne znam odakle im takav sklop uma. Ne razmišljaju o stvarima, ne razmišljaju o budućnosti...

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-  Mi smo to proživjeli i pričamo priču. Ali svejedno se ovo dogodi - kaže.

Nije u strahu samo da će povijest ponoviti, već i da bi mogla biti ponovno napisana

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