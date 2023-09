Kao iz bajke: 'Upoznali smo se na mom 18. rođendanu, na 50. smo ljubav okrunili brakom'

Kad je prije tri godine došla korona, među prvima smo pokupili virus i ja sam se teško razboljela. Imala sam brojne komplikacije, završila sam u bolnici i divnim čudom preživjela. Kad sam malo ojačala, sadašnji suprug me odvezao kod majke da se oprostim s njom jer sam bila uvjerena da doista neću preživjeti, a kamoli dočekati 50. rođendan. No nekim čudom sam ostala živa i mislim da je to bio neki okidač, jer sam i ja počela razmišljati i više u šali govoriti o vjenčanju, ali samo ako doživim 50 godina. Ispričala nam je to Mirjana Oliver (50) iz Daruvara, koja se 18. rujna na svoj 50. rođendan vjenčala za dugogodišnjeg partnera Dalibora Doležala (50). Bili su u vezi 32 godine i Mirjana je govorila da se nikad neće udati. Kako se bližio rođendan, partner ju je upitao što bi željela za rođendan.