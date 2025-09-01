Obavijesti

News

Komentari 23
POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA

Kao nekad: Nakon šest godina učenicima se vraćaju tri tjedna zimskih praznika u komadu!

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 2 min
Kao nekad: Nakon šest godina učenicima se vraćaju tri tjedna zimskih praznika u komadu!

Sljedećeg ponedjeljka počinje nastava. Uvodi se Informativka, škole će i dalje same odlučivati o zabrani mobitela, a roditelji će i dalje pravdati tri dana izostanka

Dok učenici troše posljednje dane ljetnih praznika, roditelji i škole već se pripremaju za početak nove nastavne škole u ponedjeljak 8. rujna. Udžbenici će osnovce dočekati u klupama, dio županija plaća ih i za srednjoškolce, trgovine su se već opskrbile bilježnicama, priborom i ostalim potrebnim za školu.

Velika novost vezana uz ovu školsku godinu je promjena rasporeda školskih praznika. Posljednjih šest godina (otkako je tadašnja ministrica Divjak 2019. uvela različite module praznika) praznici su bili podijeljeni na više manjih - kratki jesenski, zimski u dva dijela, proljetni. Sad je ministarstvo Radovana Fuchsa odlučilo vratiti staru shemu.

Uz Sve svete, 1. studenog, više neće biti dodatnih slobodnih dana, odnosno nema više jesenskih praznika. Ukida se i drugi dio zimskih praznika u veljači, a ti praznici bit će "u komadu", tri tjedna od 24. prosinca do 9. siječnja. Nastava počinje 12. siječnja 2026.

Proljetni praznici ostaju vezani uz Uskrs, te će ove školske godine trajati od 30. ožujka do 6. travnja 2026., a nastava ponovno počinje 7. travnja. Ljetni praznici počet će 15. lipnja 2026.

Bit će i slobodnih dana za blagdane i državne praznike, te nenastavnih dana koje škole biraju pojedinačno. Kalendar uključuje i državne praznike koji padaju u školskoj godini. Blagdan Svih svetih, 1. studenog, pada na subotu, a Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, 18. studenog, na utorak. Praznik rada, 1. svibnja, pada u petak. Prije kraja školske godine proslavit će se i Tijelovo, koje pada ranije zbog ranijeg Uskrsa, 4. lipnja, u četvrtak.

I dalje se, zasad, neće mijenjati mogućnost za roditelje da djetetu opravdaju do tri dana izostanka iz škole, unatoč enormno velikom broju izostanaka učenika koji se svake godine povećava. U Sloveniji, primjerice, od ove školske godine uvode prilično oštra pravila koja se tiču i izostanaka. Roditelji će morati donijeti ispričnicu u roku od pet dana od izostanka učenika. Ako su izostanci učestali, škola će smjeti zatražiti dodatna pojašnjenja. Iz našeg Ministarstva kažu kako su "svjesni problema povećanog opravdavanja izostanaka od strane roditelja".

- Prilikom sljedećih izmjena Pravilnika (o pedagoškim mjerama) vodit će se računa o pronalasku adekvatnog rješenja za spomenuti problem, a da se pritom nepotrebno administrativno ne opterećuje zdravstveni sustav - istaknuli su u odgovoru na naš upit.

Od ove godine u e-Dnevnik se uvodi i nova mogućnost za komuniciranje roditelja, učenika i nastavnika. To je Informativka, odjeljak koji će biti dostupan od kraja rujna. Kako su pojasnili iz CARNET-a, ova opcija nudit će dopisivanje u grupama i privatnim porukama, uz dodavanje privitaka, ankete i obavijesti u mobilnoj aplikaciji. Hoće li to zamijeniti whatsapp i viber gurpe kojih se mnogi roditelji užasavaju, tek će se vidjeti.

U Sloveniji su od ove godine u potpunosti zabranjeni mobiteli. Kod nas zasad ni to nije najavljeno, te zabrana mobitela ostaje na odluci samih škola.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj
IZBJEGLI TRAGEDIJU

Roditelji šokirani: 'Maturante iz Zlatara u Španjolsku vozio bus bez kotača!' Javio se i ravnatelj

Na 15 kilometara od Barcelone vozač je primijetio kvar, skinuo jedan kotač, dovezao ih do hotela, a potom odvezao autobus na servis
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
BIZNIS VJENČANJA LUDUJE

Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu
FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao
BLOKIRAN PROMET

FOTO Prizori užasa kod Zeline: Sudar auta i motora na A4, motociklist teško stradao

Duge kolone stvorile su se u poslijepodnevnim satima na autocesti A4 Zagreb–Goričan nakon teške prometne nesreće u kojoj je stradao motociklist...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025