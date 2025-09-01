Kao nekad: Nakon šest godina učenicima se vraćaju tri tjedna zimskih praznika u komadu!

Dok učenici troše posljednje dane ljetnih praznika, roditelji i škole već se pripremaju za početak nove nastavne škole u ponedjeljak 8. rujna. Udžbenici će osnovce dočekati u klupama, dio županija plaća ih i za srednjoškolce, trgovine su se već opskrbile bilježnicama, priborom i ostalim potrebnim za školu.

Velika novost vezana uz ovu školsku godinu je promjena rasporeda školskih praznika. Posljednjih šest godina (otkako je tadašnja ministrica Divjak 2019. uvela različite module praznika) praznici su bili podijeljeni na više manjih - kratki jesenski, zimski u dva dijela, proljetni. Sad je ministarstvo Radovana Fuchsa odlučilo vratiti staru shemu.

Uz Sve svete, 1. studenog, više neće biti dodatnih slobodnih dana, odnosno nema više jesenskih praznika. Ukida se i drugi dio zimskih praznika u veljači, a ti praznici bit će "u komadu", tri tjedna od 24. prosinca do 9. siječnja. Nastava počinje 12. siječnja 2026.

Proljetni praznici ostaju vezani uz Uskrs, te će ove školske godine trajati od 30. ožujka do 6. travnja 2026., a nastava ponovno počinje 7. travnja. Ljetni praznici počet će 15. lipnja 2026.

Bit će i slobodnih dana za blagdane i državne praznike, te nenastavnih dana koje škole biraju pojedinačno. Kalendar uključuje i državne praznike koji padaju u školskoj godini. Blagdan Svih svetih, 1. studenog, pada na subotu, a Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, 18. studenog, na utorak. Praznik rada, 1. svibnja, pada u petak. Prije kraja školske godine proslavit će se i Tijelovo, koje pada ranije zbog ranijeg Uskrsa, 4. lipnja, u četvrtak.

I dalje se, zasad, neće mijenjati mogućnost za roditelje da djetetu opravdaju do tri dana izostanka iz škole, unatoč enormno velikom broju izostanaka učenika koji se svake godine povećava. U Sloveniji, primjerice, od ove školske godine uvode prilično oštra pravila koja se tiču i izostanaka. Roditelji će morati donijeti ispričnicu u roku od pet dana od izostanka učenika. Ako su izostanci učestali, škola će smjeti zatražiti dodatna pojašnjenja. Iz našeg Ministarstva kažu kako su "svjesni problema povećanog opravdavanja izostanaka od strane roditelja".

- Prilikom sljedećih izmjena Pravilnika (o pedagoškim mjerama) vodit će se računa o pronalasku adekvatnog rješenja za spomenuti problem, a da se pritom nepotrebno administrativno ne opterećuje zdravstveni sustav - istaknuli su u odgovoru na naš upit.

Od ove godine u e-Dnevnik se uvodi i nova mogućnost za komuniciranje roditelja, učenika i nastavnika. To je Informativka, odjeljak koji će biti dostupan od kraja rujna. Kako su pojasnili iz CARNET-a, ova opcija nudit će dopisivanje u grupama i privatnim porukama, uz dodavanje privitaka, ankete i obavijesti u mobilnoj aplikaciji. Hoće li to zamijeniti whatsapp i viber gurpe kojih se mnogi roditelji užasavaju, tek će se vidjeti.

U Sloveniji su od ove godine u potpunosti zabranjeni mobiteli. Kod nas zasad ni to nije najavljeno, te zabrana mobitela ostaje na odluci samih škola.