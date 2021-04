Korupcija u Janafu očito nije bila incident nego razrađeni sustav koji godinama baš nitko nije primijetio, a ministri su se družili sa, sad već drugi put uhićenim, bivšim predsjednikom uprave Draganom Kovačevićem.

Kada je prvi puta uhićen, Kovačeviću se stavljalo na teret primitak 1,96 milijuna kuna mita od poduzetnika Kreše Peteka, a 24sata su prva otkrila da na sebi, obitelji i tvrtkama, Kovačević ima 8 stanova, poslovni prostor i divno uređenu vikendicu. Nakon ponovnog uhićenja u srijedu, USKOK je objavio detalje novih potencijalno koruptivnih poslova i da je zauzvrat dobio još dva stana: u Zagrebu i Splitu, ali i automobile za kćer i sina.

Ali očito na tome neće stati.

Nova uprava Janafa koju sada vode Stjepan Adanić i Vladislav Veselica je napravila analizu još nekih ugovora i podnijela kaznenu prijavu USKOK-u za štetu od 30 milijuna koji dosad uopće nisu obuhvaćeni ovim istragama! Saznajemo da je nakon građevinskog i forenzičkog vještačenje prijavljen posao na terminalu u Omišlju koje je odradio Elektrocentar Petak i da je on, navodno, preplaćen za 10 milijuna kuna. Kao podizvođač je uzet i Kovačevićev prijatelj Tonica Rajh, koji je vodio klub u Slovenskoj, i koji je dogovarao zabave s eskort djevojkama s Kovačevićem. Ostalih 20 milijuna kuna štete koju su prijavili nakon vještačenja je sa splitskom tvrtkom Matadura u vlasništvu Damijana Krkleca koja je kroz godine nabavljala sredstva za gašenje i opremu za radove na visini. Imali su u Kovačevićevu mandatu od 2012. godine poslove vrijedne oko 80 milijuna kuna.

Ni jedan stan ne glasi na Kovačevića

Krklec je već ranije govorio da je sve čisto, ali sada su vještačenja pokazala preplaćivanje, a tek treba vidjeti hoće li se USKOK i treći put proširiti istragu. Analizira se i još ugovora, pa su tako moguće i dodatne kaznene prijave protiv Kovačevića.

– Janaf je proteklih mjeseci provodio analizu sklopljenih ugovora iz prijašnjih godina, te je na temelju dobivenih podataka, obavijestilo nadležna tijela o sumnji na počinjenje kaznenih dijela na štetu društva – službeno su nam odgovorili iz Janafa vezano za dosadašnje prijave.

A nevezano na to, i novo priopćenje USKOK-a koje sumnjiči Kovačevića da je primio 2,8 milijuna kuna kroz dva stana i automobile, otkriva sustavnu korupciju i prikrivanje tragova. Ni jedan stan ne glasi na na Kovačevića. Onaj u Ban centru površine 41 kvadrat glasi na tvrtku Cefis koju vodi Kovačevićev prijatelj iz studentskih dana Ivan Širić. Ista tvrtka je, prema USKOK-u, a ne M.G.S. Grupa, kupila je i stan od 44 kvadrata na splitskom Žnjanu koje je izgradila tvrtka HNS-ovaca Ivana Vrdoljaka i Klementa Bašića. Taj stan još nije upisan na Cefis, a Bašić nam je poručio da i dalje nema komentara o tome. Na račun Cefisa je kupljen i automobil Alfa Romeo Guilleta Kovačevićevoj kćeri, a sinu je tvrtka plaćala najam Lexusa.

Ivan Širić i njegova tvrtka Cefis nisu obični poduzetnici koji su dali mito. Oni su, prema priopćenju USKOK-a, bili produžena Kovačevićeva ruka i posrednik za sustavno izvlačenja novca koji se onda vraća Kovačeviću. USKOK je sve detaljno opisao. Radi se o dvije grupe poslova vrijednih 37 milijuna kuna bez PDV-a. Cefis je informatička tvrtka, iako je Širić agronom i studirao je s Kovačevićem, a njegova supruga Ivana Širić vodi Kovačevićeve tvrtke. USKOK kaže da su poslovi raznih informatičkih usluga dodjeljivani izravnom pogodbom Cefisu i s njim odabranim partnerima.

A kada je bilo i javno nadmetanje, specifikacije su bile unaprijed namještene i dogovorene da mogu proći samo Cefis i njegovi partneri. I to je trajalo od 2012. godine, a USKOK tvrdi da je iznos koji je Janaf platio na namještenim informatičkim natječajima 18,2 milijuna kuna bez PDV-a. A posrednički dogovor i hobotnicu, još bolje opisuje drugi slučaj koji je USKOK detaljno opisao. Po njima, Kovačević je prvo dogovorio s vlasnikom tvrtke MGS Grupe Edom Seifriedom da će kupnju dva specijalna vatrogasna vozila. Ona su u konačnici plaćena 15,49 milijuna kuna bez PDV-a, što daje cijenu od 7,7 milijuna kuna po vozilu. Neki distributeri vatrogasnih vozila kažu da bi za tu cijenu, to vozilo trebalo biti “svemirsko” jer je znatno iznad uobičajene cijene. Po fotografijama se to ne bi dalo zaključiti iako vozilo ima tzv. Umjetnu ruku koja omogućava gašenje s visine pomoću daljinskog upravljanja.

Specifikacije za natječaj su bile unaprijed dogovorene, a u poslu je sudjelovao i Vlado Zorić, direktor sigurnosti u Janafu koji je radio po Kovačevićevim nalozima. Unaprijed je bilo dogovoreno da će MGS prepustiti i Cefisu ugradnju software-a za dva vozila u vrijednosti preko četiri milijuna kuna. Seifried je to i učinio i platio nakon što je MGS 2019. konačno i dobio posao pogodbom.

Dakle, novac koji je kroz namještene nabave išao u Cefis preko Kovačevićeva prijatelja Širića se u velikoj mjeri vraćao Kovačeviću prikriven kroz stanove i automobile, tvrdi USKOK.

Ali ni to nije sve.

Da im stražnjica vidi puta: Dobili gratis put na Havaje

U Janafu saznajemo da je Kovačević odobrio svom direktoru Zoriću i još dvojici zaposlenika desetodnevni put u američki San Francisco u listopadu 2019. godine. Svrha je službeno bila da tvornički ispituju tzv. Umjetnu ruku za vatrogasno vozilo. Trošak tog puta s dnevnicama je bio preko 94.000 kuna. A onda je, prema našim saznanjima MGS, koji će ionako dobiti posao, svoj trojici platio dodatni put i boravak na Havajima. Time su se neki od njih hvalili unutar tvrtke i pokazivali fotografije.

U međuvremenu, USKOK je objavio kako su zatražili da se odredi istražni zatvor Draganu Kovačeviću, Ivanu Širiću, Vladi Zoriću i Edi Seifriedu, uhićenima u istrazi oko mita za poslove s Janafom. Zatvor je zatražen kako ne bi utjecali na svjedoke. Ukupno je četrdesetak svjedoka, od čega ih je 18 za Kovačevića, a za Širića njih 14.

Među njima je dio svjedoka koji su već ispitani u prvoj istrazi otvorenoj protiv Dragana Kovačevića i ostalih, ali su ispitani na druge okolnosti. Među njima je i dio ljudi zaposlenih u Janafu i tvrtkama povezanima s osumnjičenicima.

Pratili su ga i prisluškivali godinu dana

Uskok je jučer odlučio provesti istragu protiv Dragana Kovačevića i još trojice zbog sumnje na primanje i davanje mita, nezakonitog pogodovanja i pomaganja u nezakonitom pogodovanju. Neslužbeno doznajemo kako su istražitelji do indicija da Kovačević uzima mito u nekretninama došli tijekom godine dana praćenja i prisluškivanja Kovačevića, Peteka i ostalih, koje je završilo lanjskog rujna. Nakon toga su pristupili opsežnom poslu. Kontekstualizirali su prikupljene podatke, povezivali pojedine iskaze s dokumentima, pregledali niz nadzornih kamera na zgradama kako bi saznali tko je ustvari koristio stanove u Zagrebu i Splitu. Neslužbeno doznajemo kako je stanove Kovačević osobno odabrao, a zanimljivo je da su oba na drugom katu. Zamjenik ravnateljice Uskoka, Tomislav Kamber, rekao je kako je Uskok od suda zatražio blokadu tih nekretnina te kako je pretragom nekretnina, uključujući i Kovačevićev klub u Slovenskoj u Zagrebu, pronađena za njih korisna dokumentacija o kojoj nije želio konkretnije govoriti.

- Moj klijent se složio s onim što sam iznio. Rekao je svoju verziju događaja i oko automobila. Ne slaže se sa stavom tužilaštva. Argumenti zahtjeva za određivanje istražnog zatvora nisu dobri, ali ne mogu u detalje - rekao je Ivo Farčić, odvjetnik Dragana Kovačevića, nakon ročišta kod suca istrage.