SCENE KAO IZ FILMA Evo kako su spasili drugog pilota srušenog američkog F-15E u Iranu

Sjedinjene Države tijekom vikenda su provele složenu akciju spašavanja u Iranu nakon što je u petak srušen borbeni avion F-15E Strike Eagle, a do nedjelje su izvučena oba člana posade. Drugi zrakoplovac, za kojeg američki dužnosnici navode da je bio časnik za sustave naoružanja i u činu pukovnika, bio je ozlijeđen, ali se očekuje njegov oporavak.

Prema američkim izvorima, prvi član posade spašen je još u petak, dok je za drugim pokrenuta velika potraga nakon rušenja letjelice iznad iranskog teritorija. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je drugi zrakoplovac pronađen danas nakon skrivanja u planinskom području Irana te je operaciju nazvao jednom od najsmjelijih akcija traganja i spašavanja u američkoj povijesti. AP navodi da je riječ o prvom američkom zrakoplovu koji se srušio na iranskom teritoriju od početka ovog sukoba krajem veljače.

Kako vrijeme odmiče, sve više cure neslužbeni detalji o samoj akciji spašavanja. Izgleda da je u operaciji sudjelovalo više desetaka američkih letjelica i specijalnih snaga. Potraga se odvijala pod pritiskom jer su iranske vlasti i mediji pozivali građane da pomognu u lociranju nestalog Amerikanca, a pojedini kanali bliski režimu objavili su i ogromne nagrade za njegovo hvatanje.

Tijekom akcije bilo je i dodatnih gubitaka i oštećenja. Reuters navodi da su dva helikoptera Black Hawk pogođena iranskom vatrom, ali su uspjela izaći iz iranskog zračnog prostora, dok je jedan A 10 pogođen iznad Kuvajta, nakon čega se pilot katapultirao i bio spašen. Prema ranijim navodima američkih dužnosnika koje prenosi Washington Post, u prvoj fazi potrage ozlijeđeni su i neki pripadnici posada helikoptera, dok Trump tvrdi da u završnoj operaciji nitko od Amerikanaca nije poginuo ni bio ranjen.

Također, navodi se da su Amerikanci tijekom izvlačenja najmanje jedan ili dva američka transportna zrakoplova uništili sami nakon kvara kako ne bi pali u protivničke ruke. Iranski mediji tvrdili su da je tijekom misije srušeno više američkih letjelica, ali američka strana zasad je potvrdila samo dio tih navoda. Cijeli slučaj dodatno je otvorio pitanje američke prevlasti u iranskom zračnom prostoru, nakon ranijih tvrdnji Washingtona da ondje ima potpunu kontrolu.

Navodi se i kako su američke snage raketirale područje oko zrakoplovca kako bi usporili napredak iranskih snaga prema njemu. Samo zrakoplovac bio je lakše ozlijeđen i naoružan samo pištoljem, a CNN stručnjaci ga izuzetno hvale jer je zadržao mirnoću, uspješno se skrivao te je kontaktirao američke snage isti dan kad je srušen, dajući im dovoljno informacija da ga uspiju precizno locirati.