Komentari 1
TISUĆE LETOVA ODGODILI

Kaos diljem SAD-a: Kontrola zračnog prometa pogođena manjkom ljudi, kasne letovi

Piše hina,
Foto: Daniel Cole

Više od 2500 letova bilo je odgođeno u utorak, uključujući 20 posto letova u Nashvilleu i preko 15 posto u Chicagu, pokazuju podaci FlightAwarea.

Problemi s nedostatkom osoblja u američkoj kontroli zračnog prometa nastavili su se drugi dan zaredom, uzrokujući kašnjenja letova na brojnim aerodromima diljem SAD-a, objavila je Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA).

Zbog djelomične obustave rada savezne vlade, mnogi kontrolori i dalje rade bez plaće, što dodatno pogoršava situaciju.

Letovi su najviše pogođeni na aerodromima u Nashvilleu, Newarku i Chicagu (O’Hare), gdje su zabilježena prosječna kašnjenja do 41 minutu.

Osim nedostatka osoblja, na letove utječu i nepovoljni vremenski uvjeti.

Oko 13.000 kontrolora zračnog prometa i oko 50.000 službenika Uprave za sigurnost u prometu moraju nastaviti raditi tijekom obustave rada vlade, iako trenutno ne primaju plaću. Očekuje se da će kontrolori dobiti dio plaće 14. listopada za posao obavljen prije početka obustave.

Ministar prometa Sean Duffy izjavio je u ponedjeljak da je zabilježen blagi porast broja bolovanja među kontrolorima te da je broj osoblja u nekim područjima smanjen za 50 posto. „Ako nemamo dovoljno kontrolora, usporit ćemo promet kako bismo osigurali sigurnost u zračnom prostoru", rekao je Duffy.

