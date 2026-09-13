Obavijesti

News

Komentari 23
DIVLJANJE NA CESTAMA

Kaos kod Rijeke: Blokirali su promet i driftali po kružnim tokovima, policija krenula u lov

Piše Paula Bosančić,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos kod Rijeke: Blokirali su promet i driftali po kružnim tokovima, policija krenula u lov
Foto: Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Neprijavljeni susreti ljubitelja brzine izazvali su prometni kolaps na širem riječkom području. Policija je utvrdila oko 260 prometnih prekršaja i krenula u potragu za organizatorima

Pravi prometni kaos vladao je tijekom vikenda na širem riječkom području i otoku Krku, gdje se na nekoliko lokacija okupilo više od 300 automobila. Dio sudionika neprijavljenih okupljanja potom je izvodio opasne manevre i driftanje po kružnim tokovima na Kukuljanovu, Pećinama i Škurinjama, zbog čega je promet na pojedinim mjestima bio potpuno blokiran.

Građani su policiji prijavljivali skupine vozača koji su zaustavljali promet kako bi izvodili akrobacije, a kako piše Novi list, u zatvorenim grupama na društvenim mrežama pojavljivali su se čak i pozivi da se blokiraju policijske patrole. Situacija je bila toliko ozbiljna da je u prometnoj blokadi u dva navrata zapeo i liječnik Tomislav Furlan, koji je upozorio da takvo ponašanje može onemogućiti prolazak hitnim službama i izravno ugroziti živote.

- U jednoj takvoj prometnoj blokadi prije dosta godina je i izgubljen jedan mladi život, moj prijatelj iz djetinjstva  jer hitna pomoć nije stigla intervenirati, rekao je dr. Furlan.

Veći broj vozila kretao se od Krka i Jadranova, preko Kukuljanova, pa prema Rijeci. Policija je zbog toga na teren poslala pojačane snage i pokrenula intenzivan nadzor sudionika neprijavljenih okupljanja.

PU primorsko-goranska potvrdila je da je utvrđeno oko 260 prometnih prekršaja, uz još 21 prekršaj protiv javnog reda i mira. Policija nastavlja prikupljati informacije o organizatorima okupljanja, a najavljen je i nastavak pojačanih kontrola tijekom sljedećih noći.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio
ZASTRAŠUJUĆI DETALJI

Šokantno priznanje policije: Otišli su od zlostavljane žene, 20 minuta poslije muž ju je ubio

U postupanju policije neposredno prije posljednjeg femicida u Slatini nisu poduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale provesti, izjavio je danas glavni ravnatelj policije Nikola Milina
IZGORJELO 10 POSTO OTOKA Na Braču je požar i dalje aktivan, ali je stanje bolje, lete kanaderi
VATRENA STIHIJA

IZGORJELO 10 POSTO OTOKA Na Braču je požar i dalje aktivan, ali je stanje bolje, lete kanaderi

Glavnina požarne fronte na otoku Braču pomaknula se jutros prema zapadnom dijelu poluotoka gdje je smješteno naselje Milna, prema uvali Osibova i Bateriji. Neslužbeno - čini se da nema ozlijeđenih
Mama izbodenog dječaka: 'To je sve ekipa iz osnovne škole, već sam prijavljivala nasilje!'
OGORČENA I POTRESENA

Mama izbodenog dječaka: 'To je sve ekipa iz osnovne škole, već sam prijavljivala nasilje!'

"Moj sin se nikada nije htio družiti s agresivcima", rekla nam je majka dječaka. Policija je za 24sata potvrdila da prijava postoji. Dječak je pri svijesti i stabilno je. Napadač je prijavljen zbog pokušaja teškog ubojstva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026