Kaos kod Rijeke: Blokirali su promet i driftali po kružnim tokovima, policija krenula u lov

Pravi prometni kaos vladao je tijekom vikenda na širem riječkom području i otoku Krku, gdje se na nekoliko lokacija okupilo više od 300 automobila. Dio sudionika neprijavljenih okupljanja potom je izvodio opasne manevre i driftanje po kružnim tokovima na Kukuljanovu, Pećinama i Škurinjama, zbog čega je promet na pojedinim mjestima bio potpuno blokiran.

Građani su policiji prijavljivali skupine vozača koji su zaustavljali promet kako bi izvodili akrobacije, a kako piše Novi list, u zatvorenim grupama na društvenim mrežama pojavljivali su se čak i pozivi da se blokiraju policijske patrole. Situacija je bila toliko ozbiljna da je u prometnoj blokadi u dva navrata zapeo i liječnik Tomislav Furlan, koji je upozorio da takvo ponašanje može onemogućiti prolazak hitnim službama i izravno ugroziti živote.

- U jednoj takvoj prometnoj blokadi prije dosta godina je i izgubljen jedan mladi život, moj prijatelj iz djetinjstva jer hitna pomoć nije stigla intervenirati, rekao je dr. Furlan.

Veći broj vozila kretao se od Krka i Jadranova, preko Kukuljanova, pa prema Rijeci. Policija je zbog toga na teren poslala pojačane snage i pokrenula intenzivan nadzor sudionika neprijavljenih okupljanja.

PU primorsko-goranska potvrdila je da je utvrđeno oko 260 prometnih prekršaja, uz još 21 prekršaj protiv javnog reda i mira. Policija nastavlja prikupljati informacije o organizatorima okupljanja, a najavljen je i nastavak pojačanih kontrola tijekom sljedećih noći.