Kaos kod Splita zbog snijega, širi se video: 'Godišnji sastanak ljubitelja ljetnih guma...'

Zbog snijega i zimskih uvjeta na cestama, trenutno vlada kaos na brzoj cesti Solin-Klis i dionici Klis-Dugopolje koja je trenutno zakrčena vozilima koji nemaju zimske gume i totalno su nepripremljeni za ove uvjete, javlja Slobodna Dalmacija.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska priopćila je da je u 11:55 sati, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i prometnog zastoja, privremeno zatvorena brza cesta u smjeru Solin - Klis radi uklanjanja više vozila koja su ostala zaustavljena na kolniku.

'Policijski službenici i druge žurne službe na mjestu su događaja te poduzimaju sve potrebne radnje kako bi se vozila uklonila i promet što prije ponovno uspostavio. Do završetka postupanja promet se preusmjerava na okolne prometne pravce. S obzirom na pogoršane vremenske prilike i stanje na cestama, apeliramo na sve vozače da bez propisane zimske opreme ne prometuju vozilima', navodi se u priopćenju.

Na Facebook stranici Crometeo objavljen je video s te dionice na kojem vozači muku muče i kližu na sve strane. Uz video stoji i komentar kako se ovdje radi o ‘godišnjem okupljanju ljubitelja ljetnih guma‘. Nanizalo se komentara.

- Zapni u Sloveniji s ljetnim gumama, pa da vidiš. Najbolji su ovi koji opravdavaju vozače, a krive zimsku službu, tzv. stručnjaci - jedan je od komentara.